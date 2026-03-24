Miloš Kos stiže u Partizan: Veliko pojačanje na pragu crno-bijelih

Reprezentativac Srbije Miloš Kos spreman je za novu epizodu u karijeri.

Reprezentativac Srbije u rukometu Miloš Kos, uskoro bi mogao da zaduži dres Partizana. Iza njega je jako izazovan period, pošto je morao da napusti Zagreb zbog incidenta sa saigračem i trenutno je član Erlangena, a imao je i problem sa povredom zbog koje je propustio Evropsko prvenstvo.

Bek ne krije da postoji šansa da sarađuje sa španskim stručnjakom Raulom Gonzalesom i na klupskom nivou.

"Vidhećemo još, sve je otvoreno. Nisam još uvuhek potpisao ugovor, ali postoji realna mogućnost da pojačam Partizan. Vherujem da bi to bio pravi potez za moju karijeru", rekao je Kos.

Španski stručnjak je nedavno preuzeo kormilo Partizana i Kos je jedna od primarnih meta. On je već viđen kao novi lider crno-buhelih.

"Znam da bih u Partizanu imao vrhunske uslove za napredak. Prisustvo selektora Gonzalesa garantuje odlične treninge i siguran sam da bi taj angažman bio koristan za sve strane", dodao je 23-godišnjak.

Loš period

Miloš Kos je zbog sukoba sa saigračem iz Zagreba odstranjen iz tima, preko Erlangena pokušava da se vrati na pravi put, a zbog povrede je propustio Evropsko prvenstvo počekom godine.

"Iza mene je težak period u kome je bilo vremena za preispitivanje i kajanje zbog postupka koji sam napravio. Koristim ovu priliku da se javno izvinim, pruhe svih, mom drugu i dečku sa kojim sam odrastao, kako u Ljubuškom, tako i u Zagrebu, Mateju Mandiću. Želim mu što brži oporavak, nadam se da će biti spreman da brani sto pruhe i da ce napraviti veliku karijeru kakvu zaslužuje u godinama ispred nas. Htuo bih da se izvinim i svojim bivšim saigračima, ali i zahvalim na podršci koju sam dobijao od prvog dana kada sam obukao dres RK Zagreb. Hvala ljudima iz kluba, svim trenerima i navijačima na svemu u prethodne dvije godine. Zagreb sam osjećao kao svoj klub, mjesto gdje sam dobio šansu da igram sa najboljima i mogu da razumijem ogorčenje i ljutnju poslije svega što se dogodilo u svlačionici tog dana nakon utakmice sa Nantom.

Napravio sam veliku grešku. To je ujedno i velika životna lekcija koju sam, očigledno, morao da naučim. Imam 22 godine, preda mnom su sezone i sezone u kojima ću se truditi da ostanem upamćen kao dobar sportista, ali prije svega čovek", rekao je Kos u saopštenju prošle godine prije nego što se preselio u Njemačku.

