Uprkos ubjedljivom trijumfu u Borcu samokritični: Očekivali smo lakšu utakmicu, nismo zadovoljni!

Ni trenerMirko Mikić ni golman David Momić nisu previše euforični poslije ubjedljivog trijumfa Borca nad Krivajom.

Rukometaši Borca savladali su Krivaju 35:27 u meču 21. kola rukometne Premijer lige BIH odigranom u banjalučkoj dvorani Borik.

Uprkod ubjedljivom trijumfu u Borcu su bili prilično samokritični, svjesni da igra nije bila onakva kakvu su očekivali.

"Stvarno teže nego što se očekivalo. I ja sam očekivao dobru utakmicu. Krivaja igra jako dobro ovaj drugi dio sezone, imaju širinu u rosteru, ali s obzirom da su došli bez par igrača i ja sam očekivao lakšu utakmicu. Ovaj rezultat nije objektivna slika onog što se dešavalo na terenu, mi smo zadnjih šest minuta uspjeli da ih slomimo i da završimo utakmicu. Opet je problem bilo prvo poluvrijeme. Radićemo na tome i to nam se ne smije ponavljati", rekao je trener Borca Mirko Mikić.

On je imao zamjerke posebno na jedan segment.

"Imali smo problem sa koncentracijom, kao i u Trebinju. Kad govorim o koncentraciji i fokusu mislim na odbijene lopte, kasnili smo, nismo se bacali, nismo imali energije pa smo tako i danas imali pet-šest lopti koji su otišle ilo njima u ruke, ili iz nekog pasa dođe do njihovog pivota pa on postigne pogodak ili izvuče isključenje. To je čisto koncentracija u pitanju. Nijedna ekipa ne smije da se bori više od Borca. Na tome insistiram, mi moramo da budemo ta ekipa koja će da se baca, davati drugima primjer što se tiče tog zalaganja", istakao je Mikić.

Trener Borca na kraju je čestitao svojoj ekipi.

"Čestitam mojim igračima, ipak je bila solidna razlika. Potrošili smo se malo više nego što smo planirali, spremamo se za dalje pa ćemo vidjeti".

Jedna od najzaslužnijih za trijumf Borca bio je mladi golman David Momić koji je upisao 11 odbrana. Upravo on je u ključnim trenucima kada se lomilo bio na visini zadatka, međutim, ni on nije previše euforičan.

"Mislim da ne možemo biti zadovoljni kako smo odigrali utakmicu, ali najvažnija je pobjeda. Okrećemo se narednim izazovima, borba za Evropu i dalje traje", rekao je Momić, a poslije toga dako skroman odgovor kada je upitan za svoj individualni učinak.

"Desilo se da dobijem šansu, uvijek se trudim da ju iskoristim i da pomognem ekipi da dođe do pobjede", rekao je mladi golman Borca.