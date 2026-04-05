Izviđač u polufinalu EHF Evropskog kupa!

"Skauti" poslije sedmeraca izborili plasman u polufinale EHF Evropskog kupa!

Rukometaši Izviđača nastavili su da ispisuju istoriju i ove nedjelju uspjeli su da se plasiraju u polufinale EHF Evropskog kupa!

Poslije pobjede u prvom meču 36:31 šampion BIH u nedjelju je u Češkoj poražen od Karvine rezultatom 34:29, pa je meč odlučen sedmercima.

"Skauti" su bili bolji 11:10 i Izviđač je izborio evropsko polufinale.

Rukometaši Izviđača u polufinalu će igrati protiv mađarske Tatabanje. Prvi meč polufinala igraće se 25. aprila i Izviđač je domaćin, dok je revanš u Mađarskoj zakazan za 3. maj. U drugom polufinalu sastaju se Celje i Ohrid.