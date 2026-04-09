Partizan doveo pojačanje iz Benfike: Španac potpisao na dvije godine, već uči srpski

Najnovije pojačanje Partizana biće španski rukometaš Migel Sančez Migaljon koji dolazi iz portugalske Benfike i potpisao je dvogodišnji ugovor.

Partizan je doveo i četvrto pojačanje i pokazao da sa ogromnim ambicijama ulazi u narednu sezonu. Poslije dolaska trenera Raula Gonzalesa, već su "kaparisana" i četiri nova igrača, najnovije ime na tom spisku dolazi iz Benfike - Migel Sančez-Migaljon (31).

Radi se o rukometašu koji igra na poziciji lijevog krila i koji je potpisao dvogodišnji ugovor. On će se tako pridružiti Iliji Abutoviću, Tobijasu Vagneru i Milošu Kosu. Velika pojačanja za selektora Srbije, a zanimljivo je i da su Gonzales i Migaljon sarađivali na početku karijere španskog igrača u Sijudad Realu.

Pored Benfike i Sijudad Reala, Migaljon je igrao za Kjelce, Logronjo, Aragon, Atletiko Madrid.

Migelova poruka na srpskom

Migel Sančez-Migaljon se navijačima obratio i na srpskom i pokazao da već uči i naš jezik. Rekao je "Zdravo, Grobari".

"Ja sam Migel Sančez-Migaljon, španski rukometaš i pridružiću se vašem timu sljedeće sezone. Nadam se da ćemo ostvariti velike stvari zajedno i jedva čekam da vas vidim na terenu. Pripremam se za to", rekao je Migaljon koji je potom zapjevao i jednu od navijačkih pjesama.