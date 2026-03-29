Partizan vlada srpskim rukometom, osvojio i Kup: Treći trofej ove sezone za crno-bijele

Autor Bojan Jakovljević
Partizan dominantno pobijedio Dinamo iz Pančeva i osvojio šesti trofej nacionalnog kupa "Branislav Pokrajac"

RK Partizan Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Rukometaši Partizana osvojili su nacionalni Kup "Branislav Pokrajac", pobjedom protiv Dinama iz Pančeva u finalu na Banjici - 34:27 (18.14). Crno-bijeli su podigli treći trofej ove sezone, poslije osvajanja Superkupa početkom februara, a uz to i Svesrpskog kupa u Nišu.

Partizan je trijumfom u finalu Kupa osvojio taj trofej šesti put od kada se igra samo u granicama iz Srbije i sada je na "vječnoj listi" pobjednika Vojvodina na prvom mjestu sa samo jednim trofejom više od crno-bijelih.

U finalu pred 2.000 gledalaca i uz veliku podršku Grobara, crno-bijeli su trijumfovali predvođeni Aljošom Damjanovićem, strijelcem šest golova i dobitnikom MVP priznanja. Sedam golova postigli su Nikola Crnoglavac i Miha Kotar, a Andrej Trnavac je sabrao 14 odbrana.

Svi osvajači Kupa Srbije za rukometaše

  • 2007 - Partizan
  • 2008 - Partizan
  • 2009 - Kolubara
  • 2010 - Kolubara
  • 2011 - Vojvodina Železničar
  • 2012 - Partizan
  • 2013 - Partizan
  • 2014 - Železničar 1949
  • 2015 - Vojvodina
  • 2016 - Metaloplastika
  • 2017 - Crvena zvezda
  • 2018 - Želeničar 1949
  • 2019 - Vojvodina
  • 2020 - Vojvodina
  • 2021 - Vojvodina
  • 2022 - Metaloplastika
  • 2023 - Vojvodina
  • 2024 - Partizan
  • 2025 - Kraljevo
  • 2026 - Partizan

