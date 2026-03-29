Partizan vlada srpskim rukometom, osvojio i Kup: Treći trofej ove sezone za crno-bijele

Partizan dominantno pobijedio Dinamo iz Pančeva i osvojio šesti trofej nacionalnog kupa "Branislav Pokrajac"

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Rukometaši Partizana osvojili su nacionalni Kup "Branislav Pokrajac", pobjedom protiv Dinama iz Pančeva u finalu na Banjici - 34:27 (18.14). Crno-bijeli su podigli treći trofej ove sezone, poslije osvajanja Superkupa početkom februara, a uz to i Svesrpskog kupa u Nišu.

Partizan je trijumfom u finalu Kupa osvojio taj trofej šesti put od kada se igra samo u granicama iz Srbije i sada je na "vječnoj listi" pobjednika Vojvodina na prvom mjestu sa samo jednim trofejom više od crno-bijelih.

U finalu pred 2.000 gledalaca i uz veliku podršku Grobara, crno-bijeli su trijumfovali predvođeni Aljošom Damjanovićem, strijelcem šest golova i dobitnikom MVP priznanja. Sedam golova postigli su Nikola Crnoglavac i Miha Kotar, a Andrej Trnavac je sabrao 14 odbrana.

Svi osvajači Kupa Srbije za rukometaše

