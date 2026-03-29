Partizan vlada srpskim rukometom, osvojio i Kup: Treći trofej ove sezone za crno-bijele

Partizan dominantno pobijedio Dinamo iz Pančeva i osvojio šesti trofej nacionalnog kupa "Branislav Pokrajac"
Rukometaši Partizana osvojili su nacionalni Kup "Branislav Pokrajac", pobjedom protiv Dinama iz Pančeva u finalu na Banjici - 34:27 (18.14). Crno-bijeli su podigli treći trofej ove sezone, poslije osvajanja Superkupa početkom februara, a uz to i Svesrpskog kupa u Nišu.
Partizan je trijumfom u finalu Kupa osvojio taj trofej šesti put od kada se igra samo u granicama iz Srbije i sada je na "vječnoj listi" pobjednika Vojvodina na prvom mjestu sa samo jednim trofejom više od crno-bijelih.
U finalu pred 2.000 gledalaca i uz veliku podršku Grobara, crno-bijeli su trijumfovali predvođeni Aljošom Damjanovićem, strijelcem šest golova i dobitnikom MVP priznanja. Sedam golova postigli su Nikola Crnoglavac i Miha Kotar, a Andrej Trnavac je sabrao 14 odbrana.
Svi osvajači Kupa Srbije za rukometaše
- 2007 - Partizan
- 2008 - Partizan
- 2009 - Kolubara
- 2010 - Kolubara
- 2011 - Vojvodina Železničar
- 2012 - Partizan
- 2013 - Partizan
- 2014 - Železničar 1949
- 2015 - Vojvodina
- 2016 - Metaloplastika
- 2017 - Crvena zvezda
- 2018 - Želeničar 1949
- 2019 - Vojvodina
- 2020 - Vojvodina
- 2021 - Vojvodina
- 2022 - Metaloplastika
- 2023 - Vojvodina
- 2024 - Partizan
- 2025 - Kraljevo
- 2026 - Partizan