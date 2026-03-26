Mladi bek Simo Šijan želi da u dresu Partizana ove sezone kompletira sve domaće trofeje.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana i Dinama iz Pančeva u subotu će igrati finale Kupa prof. dr Branislav Pokrajac, a pred meč koji se igra u subotu od 19-30 oglasio se Simo Šijan.

Upravo su Pančevci jedini tim koji je savladao Partizan u Arkus ligi i to u drugom kolu kada je bilo 32:30. Pokazala je ekipa Nikole Janevskog koliko je opasna i kada je izgubila 29:26 u revanšu, a sada se u finalu očekuje spektakl.

"Dinamo je jedina ekipa koja nas je pobijedila u domaćem šampionatu. Posljednjih pet mečeva su odigrali jako dobro i poletno i davali preko 30 golova. Iako se radi o mladoj ekipi, dugo su na okupu, trener Nikola Janevski je fino, skockao tim i igrom i odnosom na terenu pokazuju da su sazreli. Disciplinovani su i niko ih nije pobijedio velikom razlikom. Nisu slučajno u finalu Kupa. Sa druge strane, mi želimo da budemo generacija koja će u istoj sezoni osvojiti sve domaće trofeje i imamo kvalitet da to ostvarimo. Možemo očekivati dinamičnu utakmicu sa puno golova, a odlučiće odbrana i manji broj tehničkih grešaka", rekao je Simo Šijan pred meč.

U hali profesora Pokrajca

Vidi opis "Želimo da prvi osvojimo sve": Poslije teške povrede u derbiju sanja da kompletira trofeje sa Partizanom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Ove godine će se finale kupa odigrati u hali na Banjici koja je kao rukometni hram nedavno dobila ime po profesoru doktoru Branislavu Pokrajcu.

"Domaći teren nam daje vjetar u leđa, ali kada ste igrač Partizana nigdje u Evropi se ne osjećate kao gostujući tim. Pozivam navijače da nas podrže u subotu i da u pravoj sportskoj atmosferi osvojimo trofej Kupa. Vjerujem da ih nećemo razočarati. Protiv Vojvodine smo u polufinalu tokom većeg dijela jurili rezultat, ali nijednog trenutka nismo prestali da vjerujemo u pozitivan ishod. Pored taktičke pripreme, koja je bila ključna za naše najvažnije pobjede ove sezone, krase nas zajedništvo i međusobno povjerenje. Pripremu za svakog protivnika dovodimo do maksimuma, ali podrška navijača uvijek daje poseban motiv", istakao je Simo Šijan.

Nekadašnji bek Vojvodine, Jugovića i Skjerna propustio je veliki dio sezone nakon što se povrijedio u "vječitom derbiju" protiv Crvene zvezde.

"Povrijedio sam se baš pred meč sa Nekseom u Našicama. Igrački i lično, naravno da je teško kada ne možeš da doprineseš ekipi, ali momci su me prijatno iznenadili borbenošću u utakmicama kod kuće pred praznim tribinama. Pokazali su da Partizan raste i da će tek biti ozbiljan konkurent na evrosceni. Iskoristio bih priliku da se još jednom zahvalim ekipi koja se pobrinula za moj oporavak. Postoji predrasuda da kada doživiš tešku povredu ne bi trebalo da treniraš. Ja ne vjerujem u to i mislim da, kada si povrijeđen, treba da treniraš još više da bi mogao da se priključiš ekipi.

Dva i po mjeseca sam bio van terena, od kojih sam mjesec i po nosio longetu i šinu na ruci. To me nije spriječilo da vozim bicikl i radim sve što mogu što se tiče nogu, desne ruke… Ekipa iz Top džima je svakodnevno, nekada i po dva puta, radila na jačanju, vraćanju pokreta moje lijeve ruke. Psihički je bilo teško, ali ako su pravi ljudi oko vas i znate šta vam je cilj, ne postoji prepreka i povreda koja može da vas zaustavi. Naš Nikola Zečević je pravi primjer za to i njegov povratak poslije dvije možda i najteže operacije koje jedan sportista može da doživi. Zahvalio bih se i klubu i saigračima na podršci tokom procesa oporavka. Najvažnije je da smo zdravi i spremni sada kada je to najvažnije", zaključio je 21-godišnji bek.

Finale Kupa između Partizana i Dinama moći ćete da pratite u direktnom prenosu na drugom programu Radio-televizije Srbije, kao i na Areni Sport 1.