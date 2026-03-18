Ilija Abutović se oglasio prvi put od povratka u Partizan.

Izvor: Youtube/@RukometniklubPartizan/printscreen

Partizan polako sklapa kockice za narednu sezonu, a važnu ulogu u timu Raula Gonzalesa imaće Ilija Abutović, koji poslije 16 godina ponovo oblači crno-bijeli dres.

Prekaljeni defanzivac, koji iza sebe ima bogato internacionalno iskustvo i impresivan staž u dresu reprezentacije Srbije sa Partizanom je osvojio prvi trofej u karijeri i priznaje da ga posebne emocije i uspomene vežu za taj period.

"Poslije 16 godina opet sam u ovoj kancelariji. Emocije koje gajim prema klubu su velike, svi drugari i ljudi oko mene znaju da sam Partizanovac. Poseban trenutak u karijeri me veže za ovaj klub, a to je prvi osvojen trofej u karijeri. Osvojili smo Kup pobjedom u finalu nad Kolubarom u Pančevu. U kontaktu sam bio duže vrijeme sa upravom kluba, mojim bivšim saigračima, i svidio mi se cjelokupan projekat. Velika želja mi je bila da se vratim, mnogo sam srećan i daću sve od sebe da radim ono što najbolje radim na terenu. Mislim da će ekipa za narednu sezonu biti dobra, da ćemo biti konkurentniji u Evropi, ne samo u domaćem prvenstvu. Očekivanja su velika, naročito sa dolaskom, po mom mišljenju najboljeg trenera na svijetu, a to je Raul Gonzales. Sa njim sam sarađivao četiri godine, dosta toga smo prošli i osvojili zajedno. Svoju ulogu vidim i u prenošenju iskustva mlađim igračima, da pokušam da im prenesem znanje koje sam sticao godinama", istakao je 37-godišnji lijevi bek koji trenutno nastupa za Eurofarm Pelister.

Vidi opis "Poslije 16 godina sam tu": Vratio se ljubimac Grobara! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Pričali su neki bivši rukometaši Partizana poput Mijajla Marsenića ili veliki navijači crno-bokelih kao što je Uroš Borzaš da bi rado došli u Beograd ako bi se napravio ambiciozan projekat. Već je u Partizanu karijeru završio Petar Đorđić, a sada se pominju Migel Sančez-Migaljon i Ignasio Barbito kao sljedeća pojačanja.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!