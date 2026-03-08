logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan predstavio novog trenera: Klub od jula vodi selektor reprezentacije Srbije

Partizan predstavio novog trenera: Klub od jula vodi selektor reprezentacije Srbije

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Rukometni klub Partizan predstavio je novog trenera, ujedno i selektora reprezentacije Srbije, Raula Gonzalesa.

Raul Gonzales novi trener RK Partizan Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Rukometni klub Partizan saopštio je da će od jula na klupi ekipe sjediti Raul Gonzales. Španski trener trenutno vodi mušku seniorsku reprezentaciju Srbije, a novi ugovor sa crno-bijelima važi do 2028. godine.

Gonzales iza sebe ima izuzetno uspješnu trenersku karijeru. Sa Vardarom je 2017. osvojio Ligu šampiona, dok je narednih sedam godina bio šampion Francuske sa Pari Sen Žermenom. Prošlog ljeta odlučio je da napusti Pariz i prihvati izazov u Beogradu.

U prvom intervjuu za klupske medije, Gonzales je naglasio da ime Partizana samo po sebi predstavlja značaj, te je izrazio veliko zadovoljstvo zbog početka novog poglavlja u svojoj trenerskoj karijeri.

"Uprava kluba mi je objasnila svoju ideju i veoma me je privukla mogućnost da istovremeno budem uz reprezentaciju i upoznam igrače, ligu i timove. Svi su bili srećni, jer je to veliki klub, koji raste i čije je ime referenca samo po sebi. Mislim da je to referenca kako na nivou fudbala, tako i na nivou košarke, i to čini da klub dobije drugu dimenziju", rekao je.

"Mislim da sve funkcioniše dobro, tim igra dobro, imaju dobre igrače i dobrog trenera. Ono što treba pokušati, nastaviti sa rastom. To se ne postiže u jednom danu, već iz godine u godinu, a sljedeće godine ćemo pokušati da malo poboljšamo tim i uradimo važne stvari. Tim ima dobre igrače, postoji dobra osnova, ali postoje igrači oko kojih treba donijeti odluke, neki će ostati, neki neće, ali to je kao i u svim klubovima. Ono što ćemo pokušati je da poboljšamo ekipu. Tim je cjelina, nije samo jedan igrač i na tome radimo. Mislim da je u sportu teško govoriti o dalekoj budućnosti. Pokušaćemo da prođemo što bolje u svim takmičenjima koja budemo igrali. Rano je govoriti o pojačanjima za sljedeću sezonu. Vjerujem da ćemo na kraju imati dobar i jak tim, kakav imaju i ove godine", zaključio je Raul Gonzales u razgovoru za klupsku televiziju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Partizan Rukomet Raul Gonzales

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC