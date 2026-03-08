Rukometni klub Partizan predstavio je novog trenera, ujedno i selektora reprezentacije Srbije, Raula Gonzalesa.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Rukometni klub Partizan saopštio je da će od jula na klupi ekipe sjediti Raul Gonzales. Španski trener trenutno vodi mušku seniorsku reprezentaciju Srbije, a novi ugovor sa crno-bijelima važi do 2028. godine.

Gonzales iza sebe ima izuzetno uspješnu trenersku karijeru. Sa Vardarom je 2017. osvojio Ligu šampiona, dok je narednih sedam godina bio šampion Francuske sa Pari Sen Žermenom. Prošlog ljeta odlučio je da napusti Pariz i prihvati izazov u Beogradu.

Vidi opis Partizan predstavio novog trenera: Klub od jula vodi selektor reprezentacije Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

U prvom intervjuu za klupske medije, Gonzales je naglasio da ime Partizana samo po sebi predstavlja značaj, te je izrazio veliko zadovoljstvo zbog početka novog poglavlja u svojoj trenerskoj karijeri.

"Uprava kluba mi je objasnila svoju ideju i veoma me je privukla mogućnost da istovremeno budem uz reprezentaciju i upoznam igrače, ligu i timove. Svi su bili srećni, jer je to veliki klub, koji raste i čije je ime referenca samo po sebi. Mislim da je to referenca kako na nivou fudbala, tako i na nivou košarke, i to čini da klub dobije drugu dimenziju", rekao je.

"Mislim da sve funkcioniše dobro, tim igra dobro, imaju dobre igrače i dobrog trenera. Ono što treba pokušati, nastaviti sa rastom. To se ne postiže u jednom danu, već iz godine u godinu, a sljedeće godine ćemo pokušati da malo poboljšamo tim i uradimo važne stvari. Tim ima dobre igrače, postoji dobra osnova, ali postoje igrači oko kojih treba donijeti odluke, neki će ostati, neki neće, ali to je kao i u svim klubovima. Ono što ćemo pokušati je da poboljšamo ekipu. Tim je cjelina, nije samo jedan igrač i na tome radimo. Mislim da je u sportu teško govoriti o dalekoj budućnosti. Pokušaćemo da prođemo što bolje u svim takmičenjima koja budemo igrali. Rano je govoriti o pojačanjima za sljedeću sezonu. Vjerujem da ćemo na kraju imati dobar i jak tim, kakav imaju i ove godine", zaključio je Raul Gonzales u razgovoru za klupsku televiziju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!