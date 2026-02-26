logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan dovodi defanzivca koji je osvojio Ligu šampiona!

Partizan dovodi defanzivca koji je osvojio Ligu šampiona!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Iskusni 37-godišnji defanzivni specijalac Ilija Abutović je, prema pisanju stranih medija, spreman da se vrati u Partizan.

Ilija Abutović se vraća u RK Partizan Izvor: Max Krause / imago sportfotodienst / Profimedia

Nevjerovatan transfer se sprema u srpskom rukometu. Nakon vijesti da će na kraju ove sezone Partizan napustiti trofejni stručnjak Đorđe Ćirković i da će tim preuzeti Raul Gonzales sada izgleda okuplja svoje miljenike selektor Srbije na Banjici.

Nakon 16 godina bi u Partizan navodno trebalod a se vrati Ilija Abutović! Dugogodišnji reprezentativac Srbije bi sa 38 godina trebalo da se vrati u redove crno-bijelih sa kojima je osvojio ligu, kup i superkup 2008. i 2009. godine.

Dvometraš iz Vrbasa ponikao je u Crvenki, zatim je nastupao za Spartak iz Suboptice i onda za Partizan tri godine. Nakon sezone u Slovenu prešao je u Vardar gdje je sarađivao sa Raulom Gonzalesom i gdje je na kraju proveo sedam godina.

Osvojio je pet titula, šest kupova, četiri SEHA lige, ali i kultnu titulu prvaka Evrope 2017. godine kada je Vardar golom Ivana Čupića u posljednjim momentima savladao Pari Sen Žermen. Nakon toga je nastupao četiri godine za Rajn Nekar Leven, pa dvije godine za Šartr u Francuskoj, a od 2024. godine je u sastavu Eurofarm Pelistera gdje je uzeo titulu i kup.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

RK Partizan Rukomet Ilija Abutović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC