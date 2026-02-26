Partizan dovodi defanzivca koji je osvojio Ligu šampiona!

Iskusni 37-godišnji defanzivni specijalac Ilija Abutović je, prema pisanju stranih medija, spreman da se vrati u Partizan.

Izvor: Max Krause / imago sportfotodienst / Profimedia

Nevjerovatan transfer se sprema u srpskom rukometu. Nakon vijesti da će na kraju ove sezone Partizan napustiti trofejni stručnjak Đorđe Ćirković i da će tim preuzeti Raul Gonzales sada izgleda okuplja svoje miljenike selektor Srbije na Banjici.

Nakon 16 godina bi u Partizan navodno trebalod a se vrati Ilija Abutović! Dugogodišnji reprezentativac Srbije bi sa 38 godina trebalo da se vrati u redove crno-bijelih sa kojima je osvojio ligu, kup i superkup 2008. i 2009. godine.

Dvometraš iz Vrbasa ponikao je u Crvenki, zatim je nastupao za Spartak iz Suboptice i onda za Partizan tri godine. Nakon sezone u Slovenu prešao je u Vardar gdje je sarađivao sa Raulom Gonzalesom i gdje je na kraju proveo sedam godina.

Osvojio je pet titula, šest kupova, četiri SEHA lige, ali i kultnu titulu prvaka Evrope 2017. godine kada je Vardar golom Ivana Čupića u posljednjim momentima savladao Pari Sen Žermen. Nakon toga je nastupao četiri godine za Rajn Nekar Leven, pa dvije godine za Šartr u Francuskoj, a od 2024. godine je u sastavu Eurofarm Pelistera gdje je uzeo titulu i kup.

