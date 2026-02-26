logo
Hrvatska liga potpisala rekordan ugovor: Desetine miliona svake godine za TV prenose Dinama, Hajduka i Rijeke

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Hrvatska liga potpisala je rekordan ugovor za TV prava vrijedan 60.000.000 evra.

Hrvatska liga potpisala je rekordan ugovor za TV prava Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski nogometni savez potpisao je novi ugovor sa Hrvatskim telekomom i Supersportom o TV pravima za prenošenje prvog ranga takmičenja Hrvatske nogometne lige. Hrvatski telekom je osigurao prava da prenosi sve utakmice HNL-a na svojim platformama u narednih pet godina. 

Ugovor je potpisan do kraja sezone 2030/31, a ukupna vrijednost ugovora je veća od 60.000.000 evra. To znači da će po sezoni za prava prenosa hrvatske lige biti plaćeno više od 12.000.000 evra. Dio sredstava biće podijeljen klubovima, a dio će biti uložen u razvoj fudbalske infrastrukture.

"Ovo je zaista poseban trenutak. Protekle četiri godine brzo su prošle, a i potpisivanje prvog ugovora bilo je posebno. Iznos koji klubovi dobijaju je veliki i to je sjajno. Najviše mi je u sjećanju ostala završnica prošle sezone, kada su tri kluba u posljednjem kolu mogla postati prvaci. HT je tada pronašao rješenje za istovremeni prenos sve tri utakmice, SuperSport je osigurao onaj poznati helikopter i sve je bilo fenomenalno. Cijela Hrvatska bila je prikovana uz ekrane i to je naša zajednička pobeda", istakao je prvi čovjek HNS-a Marijan Kustić.

Tagovi

HNL

