logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na "Maksimiru" skandirali Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: Navijači slavili fašističku tvorevinu na tribinama

Na "Maksimiru" skandirali Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: Navijači slavili fašističku tvorevinu na tribinama

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Navijači Rijeke su skandirali NDH na meču sa Lokomotivom u Zagrebu.

Navijači Rijeke su skandirali NDH Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je u Bosni i Hercegovini prekinut meč Zrinjskog i Posušja zbog skandiranja ratnom zločincu Slobodanu Praljku, u Hrvatskoj se takođe desio incident. Na stadionu u Zagrebu na meču Lokomotive i Rijeke čuli smo skandiranje u slavu NDH, 

"O Hrvatska, nezavisna država", skandirali su navijači Rijeke. "Armada" je na "Maksimiru" skandirala na početku drugog poluvremena. 

Rijeka je na poluvrijeme otišla sa prednošću od 1:0 golom Jurića u trećem minutu, a u drugom dijelu igre Stojaković je pogodio za konačnih 1:1. Na tabeli HNL Lokomotiva je šesta sa 19, dok Rijeka ima 18 bodova i odmah je ispod.

Možda će vas zanimati

Tagovi

HNL NK Rijeka NK Lokomotiva NDH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC