Na "Maksimiru" skandirali Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: Navijači slavili fašističku tvorevinu na tribinama

Navijači Rijeke su skandirali NDH na meču sa Lokomotivom u Zagrebu.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je u Bosni i Hercegovini prekinut meč Zrinjskog i Posušja zbog skandiranja ratnom zločincu Slobodanu Praljku, u Hrvatskoj se takođe desio incident. Na stadionu u Zagrebu na meču Lokomotive i Rijeke čuli smo skandiranje u slavu NDH,

"O Hrvatska, nezavisna država", skandirali su navijači Rijeke. "Armada" je na "Maksimiru" skandirala na početku drugog poluvremena.

Rijeka je na poluvrijeme otišla sa prednošću od 1:0 golom Jurića u trećem minutu, a u drugom dijelu igre Stojaković je pogodio za konačnih 1:1. Na tabeli HNL Lokomotiva je šesta sa 19, dok Rijeka ima 18 bodova i odmah je ispod.