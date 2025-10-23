Prekinut meč u Rijeci: Čeka se konačna odluka sudije

Prekinuta je utakmica između Rijeke i Sparte iz Praga u Konferencijskoj ligi.

Izvor: Ivica Drusany/Shutterstock

Utakmica između Rijeke i Sparte, koja se igra u okviru drugog kola Konferencijske lige, prekinuta je zbog nevremena koje je pogodilo Hrvatsku. Odigrano je samo 13 minuta na "Rujevici", da bi sudija odlučio da nema uslova da se utakmica nastavi.

Jaka kiša praćena vjetrom je natopila teren, pa je engleski arbitar Robert Džons pri rezultatu 0:0 odlučio da pošalje igrače u svlačionicu. Kako pišu tamošnji mediji, vremenska prognoza ne ohrabruje, pošto se ne očekuje skoriji prestanak padavina.

Reason why Rijeka - Sparta is suspended.pic.twitter.com/eHImy0nCUv — Football Meets Data (@fmeetsdata)October 23, 2025

Iako su domaći insistirali da se meč nastavi, fudbaleri Sparte su bili protiv, a kada je utvrđeno da su uslovi na terenu jako loši i da bi mogli da utiču na ishod meča, donijeta je konačna odluka o prekidu. Vidjećemo da li će biti nastavka ili će utakmica biti odgođena.