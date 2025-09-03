logo
"Pišete kao da sam ubio čovjeka, a uzeo sam duplu krunu": Otkaz u Hrvatskoj, jedva dočekali da otjeraju Radomira

"Pišete kao da sam ubio čovjeka, a uzeo sam duplu krunu": Otkaz u Hrvatskoj, jedva dočekali da otjeraju Radomira

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Radomira Đalovića ni dupla kruna nije sačuvala na klupi Rijeke.

Radomir Đalović Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

"Šta da kažem, piše se... U par navrata sam mislio da sam ubio čovjeka, jer ne znam šta je. I ok, neka se piše, ja sve poštujem. Trener je taj koji odgovara za rezultat. Ja sam osvojio duplu krunu i uveo Rijeku u Konferencijusku ligu poslije pet godina. Jedini klub poslije Dinama koji je ušao u Konferencijsku ligu", rekao je nedavno Radomir Đalović, a sada je dobio otkaz. 

Crnogorski stručnjak i nekadašnji napadač mlade reprezentacije naše zemlje poslije istorijske duple krune i ulaska u evropsko takmičenje dobio je ekspresan otkaz na početku nove sezone. Malo ko se tome nadao, čak iako je Rijeka imala nešto slabije rezultate na startu. 

Ko mijenja Đalovića?

Rijeka je u prvih pet kola HNL-a pobijedila samo Slaven na otvaranju, a onda su remizirali sa Osijekom i Hajdukom i izgubili od Varaždina i Dinama. Sada će Đalovića zamijeniti španski stručnjak Viktor Sančez. Njega su dobro zapamtili u ovom klubu. Španac koji je igrao za Real Madrid, Deportivo i Santander vodio je Olimpiju kada je nanio poraz u Evropi hrvatskom šampionu.

"Normalno je da ćemo da patimo u prvenstvu. Desio nam se PAOK. U godinu dana otkako sam trener imali smo Olimpiju gdje smo se raspali i tačno poslije godinu dana PAOK. U tih godinu dana se nijednu utakmicu nismo raspali. Desio se PAOK. Golovi kao maloj djeci i sto nekih stvari. Ali okej, nema problema, idemo dalje, ja svoj posao radim kao što sam ga radio od prvog dana", rekao je Đalović. 

Ko je Radomir Đalović?

Počeo je da igra fudbal u Jedinstvu iz Bijelog Polja, a u Zvezdu je došao rano, kao zamjena za Pericu Ognjenovića. Nakon odlaska igrao je za Železnik, a onda je 2002. prešao u Zagreb. U Hrvatskoj je igrao i za Rijeku, a poslije inostrane karijere u Njemačkoj, Turskoj, Rumuniji, Rusiji i Aziji vratio se i završio sa fudbalom u Crnoj Gori. Igrao je 26 puta za Crnu Goru, a šest puta za U21 tim SCG. Rijeka mu je prvi samostalni trenerski posao.

Tagovi

NK Rijeka Radomir Đalović HNL

