Ustaški pozdrav na utakmici Dinama u Zagrebu: BBB pravili skandale, pozdravili i gradonačelnika

Navijači Dinama iz Zagreba ustaškim pozdravom poslali poruku gradonačelniku Tomislava Tomaševića, a onda pokazali koreografiju o kralju Tomislavu.

Izvor: Youtube/WORLD OF FOOT/printscreen

Fudbalski klub Dinamo iz Zagreba odigrao je posljednji meč u 2025. godini, a utakmicu protiv gradskog rivala Lokomotive mnogo ćemo duže pamtiti po nastupima "Bad Blue Boysa", navijačke grupe koja prati najuspješniji hrvatski tim. Na utakmici u subotu uveče oni su vodili rat sa gradonačelnikom Zagreba, gospodinom Tomislavom Tomaševićem.

Na tribini gdje su najvatrenije pristalice Dinama pojavila se parola "Za dom spremni", a ovaj tradicionalni ustaški pozdrav propraćen je bakljadom. Kada je transparent sklonjen, BBB su istakli drugi dio svoje poruke. "Kaj ćemo sad, gradonačelniče?", pisalo je na transparentu, koji je bio direktno uperen ka Tomaševiću i njegovim izjavama u prethodnom periodu.

Povod za ovakav nastup navijačke grupe je koncert Marka Perkovića Tompsona, osvjedočenog ljubitelaj ustaškog pokreta i jednog od najkontroverznijih muzičara u regionu. Tomislav Tomašević je postavio ultimatim da se na koncertima pomenutog muzičara ne koristi navedeni pozdrav, ukoliko želi da i u narednom periodu nastupa u glavnom gradu Hrvatske, što je nije svidjelo navijačima Dinama.

Takođe, ovo nije jedini ispad koji su imali navijači Dinama. Oni su na meču protiv Lokomotive obilježili 1.100 godina od nastanka Hrvatske, iako je to mišljenje uglavnom bez ikakvog temelja u istoriji. Događaj koji su slavili je navodno krunisanje kralja Tomislava iz 925. godine, a upravo njemu su posvetili koreografiju preko cijele tribine.

"U početku bijaše kraljevstvo... Juče smo pobjednički završili 2025. godinu u kojoj se obilježila 1100. godišnjica krunisanja kralja Tomislava i punih jedanaest vijekova od nastanka Hrvatskog Kraljevstva, te davne 925. godine", navodi se u objavi zvaničnog naloga Dinama.

Pogledajte tu objavu:

Dinamo je savladao Lokomotivu golovima Topića i Belja, a ta pobjeda obezbijedila je timu sa Maksimira da jesenji dio prvenstva završi na prvom mjestu. Najtrofejniji hrvatski klub će prezimjeti na prvoj poziciji, iako je tokom jesenjeg dijela prvenstva imao probleme i u domaćem prvenstvu i na evropskoj sceni, gdje mu nokaut faza Lige Evrope više nije zagarantovana - kao što se činilo u jednom trenutku.