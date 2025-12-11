logo
Brodolom Dinama iz Zagreba u Evropi: Niže teške poraze, opet razbijen na Maksimiru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Dinamo iz Zagreba još jednom ubjedljivo izgubio u Evropi, treći put u nizu.

Dinamo Zagreb - Betis Izvor: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Dinamo iz Zagreba doživio je još jedan težak poraz u Evropi, treći uzastopni. Na "Maksimiru" je u četvrtak pobijedio Betis, ubjedljivih 3:1, autogolom Dinamovog štopera Serđija Domingeza (20) i golovima Atletikovog đaka Rodriga Rikelmea i bivšeg napadača Mančester junajteda, Antonija. Domaći su u završnici dali koliko-toliko utješni gol, udarcem Nika Galešića poslije kornera.

Dinamo je u prethodna dva kola doživio slične brodolome u Evropi, jer je početkom novembra u Zagrebu rezultatom 3:0 pobijedila i Selta, a onda je 27. novembra najveći hrvatski klub izgubio i od Lila u gostima, ubjedljivih 4:0.

S obzirom na takav rasplet, Dinamo je ispao iz grupe od 24 timova koliko će proći ligašku fazu i trenutno u šest odigranih kola ima sedam bodova, zahvaljujući pobjedama protiv Fenerbahčea kod kuće i protiv Makabija u Bačkoj Topoli, uz remi protiv Malmea.

Do kraja ligaške faze, Dinamo će imati imperativ pobjede u duelu protiv FSCB-a 22. januara kod kuće, a u posljednjem će gostovati Mitjilandu, trenutnom lideru takmičenja, 29. januara.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Liga Evrope Dinamo Zagreb Betis

