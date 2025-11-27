Opekli se protiv Zvezde, pa razbili Dinamo Zagreb: "Ovo je rasprodaja evropskog ugleda kluba"

Dinamo Zagreb nemoćan protiv Lila, tima koji je Zvezda pobijedila u prošlom kolu Lige Evrope.

Izvor: Sameer Al-Doumy / AFP / Profimedia

Dinamo Zagreb ubjedljivo je izgubio od Lila u Ligi Evrope (4:0). Hrvatski tim pretrpio je poraz od ekipe koja je u prošlom kolu poražena na "Marakani", na gostovanju Crvenoj zvezdi. Lekcije naučene u tom meču u Beogradu Francuzi su primijenili protiv Zagrepčana i potpuno ih razbili.

Golovima Feliksa Koreje (21'), Ngalajela Mukaua (36'), Hamze Igamanea (69') i Benžamena Andrea (86'), Lil je ostvario treću pobjedu u pet kola Lige Evrope sada je na 10. mjestu tabele.

Sa druge strane, Dinamo Zagreb je pretrpio drugi poraz nakon što je u prošlom kolu glatko izgubio i od Selte na "Maksimiru" - budućeg rivala Crvene zvezde. Prethodno je imao odličan start u Evropi, pobijedivši na startu ligaške faze Fenerbahče i Makabi, uz remi protiv Malmea.

Zagrepčani će do kraja igrati protiv Betisa, FSCB-a i Mitjilanda.

Izvor: EPA/ANTONIO BAT

"Moćniji su, dobri su fizički u duelima, brzi su, motorični, tehnički dobri. To je moderan fudbal", rekao je poslije utakmice trener Dinamo Zagreba Mario Kovačević

Njegov tim ove jeseni na dva fronta vodi velike bitke - za plasman u sljedeću fazu Lige Evrope i za prvo mjesto na tabeli hrvatske lige, na kojoj je drugi sa 28 poena, jednim manje od Hajduka iz Splita.

"Rasprodaja evropskog ugleda Zaprepčana"

Izvor: Sameer Al-Doumy / AFP / Profimedia

Hrvatski mediji su kritikovali jako lošu igru Dinama u Francuskoj. "Nastavljena je rasprodaja teško stečenog evropskog ugleda. Modri su u posljednje dvije utakmice od Selte i Lila primili čak sedam komada. Nedopustivo...", piše portal "24sata.hr"

"Očajni Dinamo je doživio težak poraz od Lila", piše "Index.hr". "Bio je u Francuskoj potpuno nemoćan, a Lil je kontrolisao utakmicu kroz gotovo svih 90 minuta. Kovačevića ekipa nije imala izglednijih prilika za postizanje gola, dok su Francuzi stvorili brojne šanse i iskoristili četiri za uverljivu pobjedu."

"Dinamo je izašao s idejom koje zapravo nije ni bilo, već je izgledala kao kopija utakmice s Varaždinom, samo, što je problem, Lil nije Varaždin. HNL klubovi nikad nisu bili mjerilo evropske vrijednosti, pogotovo ne kad je riječ o klubovima iz lige petice", piše Večernji u osvrtu na još jedan težak poraz hrvatskog kluba.

