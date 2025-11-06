Muk u Zagrebu za opomenu Crvenoj zvezdi: Bed Blu Bojsi podigli transparent poslije debakla na Maksimiru

Dinamo Zagreb razbijen u svojoj kući u Ligi Evrope.

Izvor: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Dinamo iz Zagreba glatko je izgubio na svom terenu od Selte (0:3) u Ligi Evrope, što će veoma interesovati navijače Zvezde, koju očekuje meč protiv španskog tima.

Zvezda će 29. januara u posljednjem kolu dočekati ekipu iz Viga, koja je izrešetala hrvatskog vicešampiona golovima dvostrukog strelca Pabla Durana (24) i autogolom Dinamovog Španca Serđija Domingeza, doskorašnjeg igrača Barselone.

Poslije utakmice, navijači Dinama Bed Blu Bojsi istakli su transparent u znak sjećanja na nedavno preminulu legendu, Rudolfa Rudija Belina.

"I tak, Rudi, u zadnje vrijeme ti igramo tak-tak. Eto, danas smo 'zgubili", pisalo je na poruci upućenoj klupskom velikanu i legendi jugoslovenskog fudbala.

Ko je bio Rudi Belin?

Belin je kao igrač Dinama proveo čitavu deceniju šezdesetih i u tom periodu bio je i član reprezentacije koja je 1968. bila vicešampion Evrope predvođena Draganom Džajićem. Oprostio se od nacionalnog tima 1970. godine pod vođstvom selektora Rajka Mitića.

Poslije karijere bio je trener omladinaca i prvog tima Dinama, koji je vodio u tri mandata. 1977/78, 1983. i 1989. Bio je i selektor Iraka u kvalifikacijama za 2002. godine. Preminuo je 3. novembra, dan pred svoj 83. rođendan.

Kako Dinamo stoji u Ligi Evrope?

Bez obzira na težak poraz, Dinamo i dalje ima stabilnu situaciju u Ligi Evrope, jer je u dosadašnja četiri kola ostvario i pobjede protiv Fenerbahčea (3:1) u Zagrebu i Makabija u Bačkoj Topoli (3:1). Nakon toga odigrao je neriješeno protiv Malmea i tako je sabrao sedam bodova, koliko ima i dalje.

Ovo je raspored Zagrepčana u posljednja četiri kola:

Lil - Dinamo 27. novembar

Dinamo - Betis 11. decembar

Dinamo - FSCB 22. januar

Mitjiland - Dinamo 29. januar

Sa druge strane, Selta je ostala među najuspješnijim timovima u takmičenju, jer ima tri trijumfa u uvodna četiri kola (protiv Nice 2:1, PAOK-a 3:1 i Dinama), uz poraz od Štutgarta (1:2) u prvom kolu.

Pogledajte trenutni izgled tabele Lige Evrope:



