Zvezda ima Kostova, a Dinamo Kardoza: Život mu je filmska priča, pobjegao je iz slavnog kluba

Talentovani fudbaler Kardozo Varela trebalo bi da bude Dinamu iz Zagreba sve ono što je Crvenoj zvezdi Vasilije Kostov - i zalog za budućnost, i rekordna prodaja kada dođe vrijeme.

Fudbaleri Dinama iz Zagreba osvojili su bod na gostovanju Malmeu, a to je dovoljno da se zadrže pri vrhu tabele u Ligi Evrope - trenutno su na diobi četvrtog mjesta, sa sedam osvojenih bodova. Možda još značajnije od boda koji su donijeli sa gostovanja na sjeveru Evrope jeste način na koji su do njega stigli. Mrežu švedskog tima pogodio je Kardozo Varela (16), momak koji treba da bude budućnost zagrebačkog kluba.

Varela je u 85. minutu zamijenio albanskog napadača Abrera Hodžu, a zatim je u šestom minutu nadoknade postigao za sada najvažniji gol u seniorskoj karijeri. Talentovani ofanzivac fantastično je pratio akciju svog tima, bio potpuno fokusiran na dešavanja u kaznenom prostoru i pravovremenim ubacivanjem sa druge stative došao je u poziciju da zatrese praznu mrežu.

Iako ima samo 16 godina, Kardozo Varela je pokazao izuzetnu fudbalsku zrelost, pa ne čudi što se u Hrvatskoj o njemu pišu hvalospjevi. Nadaju se u tamošnjoj javnosti da je talentovani fudbaler sljedeći veliki pogodak Dinama - da će prvo u narednim godinama biti važan prvotimac, a zatim i jedna od rekordnih prodaja tima sa Maksimira.

Ko je Kardozo Varela?

Već godinama ga prati glas da je jedan od najtalentovanijih fudbalera u Portugalu, pa ne treba da čudi što su ga u karijeri već pratili skandali. Nakon što je postao dovoljno star da pregovara oko ugovora sa Portom, Kardozo Pinto Mandume Varela je odlučio da ne ostane u klubu zbog lošeg ugovora koji mu je ponuđen!

Momak rođen u Luandi, glavnom gradu Angole, dobio je portugalski pasoš 2022. godine. Već je igrao za Porto, a ubrzo je postao i reprezentativac - prvo u timu do 15, a kasnije do 17 godina. Prošlog ljeta je sa kadetskom reprezentacijom Portugala stigao do finala Evropskog prvenstva, a početkom 2025. godine dobio je dozvolu da konačno pojača Dinamo iz Zagreba, nakon nekoliko turbulentnih mjeseci.

Kako je Bara doveo Varelu u Hrvatsku?

Kao i iza brojnih velikih transfera u evropskom fudbalu posljednjih godina, iza dolaska Varele u Dinamo stoji Endi Bara! Zapravo, prvobitna ideja je bila da Bara dovede Kadoza Varelu u Hrvatsku i predstavi ga kao novog fudbalera Dinama iz Odranskog Obreža, jer mu je tamo preselio oca, ali je na kraju talentovani fudbaler ipak završio na Maksimiru.

"On nam je rekao da mu ugovor s Portom ističe i da su uslovi koji su mu ponuđeni za novi neprihvatljivi. Otac nam je rekao da mu Porto stvara ogroman pritisak. Odmah smo vidjeli da tu očito postoji neki problem. Tada sam pitao oca, s obzirom na to da sam vidio da porodica nije u najboljim odnosima s Portom, koji su njihovi planovi. Odgovorio mi je da razmišlja da se s porodicom preseli iz Portugala jer ne može podnijeti takav ogromni pritisak", ispričao je Endi Bara, jedan od najuticajnijih menadžera u evropskom fudbalu.

Bara je u Hrvatsku prvo doveo oca mladog fudbalera, kojem je našao posao kako bi sve bilo spremno za dolazak kompletne familije Varela. Porto je bio šokiran takvim razvojem situacije, ali nisu mogli mnogo da urade - menadžeri mladog fudbalera završavali su sve potrebne sitnice i pripremali teren da Kardozo potpiše za Dinamo iz Zagreba čim napuni 16 godina. Naravno, na Maksimiru su znali ko je talentovani fudbaler čiji dolazak u Hrvatsku priprema Endi Bara, jer je Kardozo Varela upisao skoro 30 nastupa za mlađe selekcije Portugala.

Zašto u Hrvatskoj kritikuju Varelu?

Pojedini fudbalski analitičari u Hrvatskoj, među kojima prednjači Joško Jeličić, pronalazili su mane taentovanom ofanzivcu Dinama. Nekadašnji igrač Dinama i Hajduka kritikovao je Kardoza Varelu zbog fizičke pripremljenosti i napominjao kako on nije spreman za seniorski fudbal, ali se u zagrebačkom klubu na to nisu osvrnuli - i vjerovatno ni neće, jer im je mladi Portugalac donio bod sa evropskog gostovanja.

Moguće je da javnost u Hrvatskoj očekuje više od Kardoza, ali treba imati u vidu da je on tek prekomandovan u prvi tim i da je do sada odigrao 210 minuta seniorskog fudbala na osam mečeva. Talentovani Portugalac tek će za nekoliko dana proslaviti 17. rođendan. Kada se to desi, u regionalnim medijima će se gotovo sigurno voditi rasprave o tome ko je bolji - Zvezdin Vasilije Kostov ili Dinamov Kardozo Varela. Za sada se čini da je vezni fudbaler crveno-bijelih u blagoj prednosti, ali nema sumnje da će obojica donijeti milione svojim klubovima.