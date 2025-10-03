logo
Dinamo Zagreb u Srbiji postao prvi u Ligi Evrope: Hrvatska legenda u loži u Bačkoj Topoli

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Dinamo Zagreb pobijedio je Makabi Tel Aviv u Bačkoj Topoli (3:1) i zauzeo prvo mjesto na tabeli Lige Evrope.

Dinamo savladao Makabi i popeo se na vrh tabele Lige Evrope Izvor: MN PRESS

Dinamo Zagreb pobijedio je Makabi Tel Aviv u Bačkoj Topoli (3:1), na privremenom domu "Ponosa Izraela", koji se boji izbacivanja iz evropskog fudbala. Zagrepčani su nakon trijumfa protiv Fenera i Makabija istim rezultatom prvi na tabeli Lige Evrope i pohvalili su se na društvenim mrežama.

"Na pravom smo putu, korak po korak, utakmicu po utakmicu", objavio je Dinamo uz priloženu fotografiju tabele Lige Evrope.

Golovima Dejana Ljubičića i Matea Lisice, Dinamo je preokrenuo na stadionu TSC-a nakon što je Makabi pod vođstvom Žarka Lazetića prvi dao gol i poveo 1:0. Navijačima Zagrepčana bilo je zabranjeno da dođu u Srbiju, a u loži je bio počasni predsjednik Dinama i klupska legenda Velimir Zajec (69).

Dinamo će u preostalih šest mečeva igrati protiv Malmea u gostima (23. oktobra), Selte kod kuće (6. novembra), Lila u gostima (27. novembra), Betisa kod kuće (11. decembra), FCSB-a kod kuće (22. januara) i Mitjilanda u gostima (29. januara).

Pogledajte kako je izgledao meč u Bačkoj Topoli.

