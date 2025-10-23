logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dinamo se izvukao u 96. minutu preko vunderkinda: Ostaje u vrhu, a Zvezda pri dnu tabele

Dinamo se izvukao u 96. minutu preko vunderkinda: Ostaje u vrhu, a Zvezda pri dnu tabele

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako izgleda tabela Lige Evrope poslije ovog kola.

Pogledajte kako izgleda tabela Lige Evrope Izvor: ANDREAS HILLERGREN / AFP / Profimedia

Dinamo iz Zagreba uspio je da ostane neporažen i u trećoj utakmici Lige Evrope. Gubili su Zagrepčani u Švedskoj, Malme je bio na korak od sva tri boda, međutim Kardozo Varela je u šestom minutu nadoknade uspio da izjednači i postavi konačan rezultat - 1:1.

U pitanju je 16-godišnji fudbaler iz Portugala, koga je Dinamo "oteo" Portu i oko čega se podigla velika bura, međutim sada se pokazalo zbog čega su na "Maksimiru" toliko željeli talentovanog napadača.

Bio je ovo njegov prvi gol u seniorskom fudbalu koji će dugo pamtiti, posebno jer je "poništio" pogodak Levckog iz 45. minuta.


Što se tiče večerašnjih rezultata, vrijedi dodati da je Notingem nanio prvi poraz Portu (2:0) i to odmah po dolasku trenera Šona Dajča, dok su iznenađenja napravili i Viktorija Pzlenj protiv Rome (2:1), Go Ahed Igls protiv Aston Vile (2:1), kao i PAOK protiv Lila (4:3).

Kao što je poznato, Crvena zvezda je izgubila od Brage i ima samo jedan bod poslije tri kola, a uoči meča na "Marakani" s Lilom 6. novembra.

Pogledajte kako izgleda tabela Lige Evrope poslije tri kola:



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga Evrope Dinamo Zagreb Malme

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC