Dinamo se izvukao u 96. minutu preko vunderkinda: Ostaje u vrhu, a Zvezda pri dnu tabele

Pogledajte kako izgleda tabela Lige Evrope poslije ovog kola.

Izvor: ANDREAS HILLERGREN / AFP / Profimedia

Dinamo iz Zagreba uspio je da ostane neporažen i u trećoj utakmici Lige Evrope. Gubili su Zagrepčani u Švedskoj, Malme je bio na korak od sva tri boda, međutim Kardozo Varela je u šestom minutu nadoknade uspio da izjednači i postavi konačan rezultat - 1:1.

U pitanju je 16-godišnji fudbaler iz Portugala, koga je Dinamo "oteo" Portu i oko čega se podigla velika bura, međutim sada se pokazalo zbog čega su na "Maksimiru" toliko željeli talentovanog napadača.

Bio je ovo njegov prvi gol u seniorskom fudbalu koji će dugo pamtiti, posebno jer je "poništio" pogodak Levckog iz 45. minuta.



Što se tiče večerašnjih rezultata, vrijedi dodati da je Notingem nanio prvi poraz Portu (2:0) i to odmah po dolasku trenera Šona Dajča, dok su iznenađenja napravili i Viktorija Pzlenj protiv Rome (2:1), Go Ahed Igls protiv Aston Vile (2:1), kao i PAOK protiv Lila (4:3).

Kao što je poznato, Crvena zvezda je izgubila od Brage i ima samo jedan bod poslije tri kola, a uoči meča na "Marakani" s Lilom 6. novembra.

Pogledajte kako izgleda tabela Lige Evrope poslije tri kola:



