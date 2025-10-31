logo
Dinamo Zagreb prodaje Varelu (17) za 25.000.000: Endi Bara će napuniti kasu na Maksimiru

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Talentovani portugalski fudbaler Kardozo Varela blizu prelaska iz Dinama u Barselonu.

Barselona želi Varelu za 25 miliona evra Izvor: Damir Krajac / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

Dinamo iz Zagreba ga je doveo nakon što je menadžer Endi Bara otkrio da ima probleme u Portu, a sada bi mogao da zaradi ogroman novac jer je Kardozo Varela baš ono što se i pretpostavljalo da će biti - jedan od najtalentovanijih fudbalera u Evropi. Nedavno je u Ligi Evrope postigao debitantski gol i zagrebačkom klubu donio bod, ali je to ništa u poređenju sa novcem koji bi mogao da donese.

Kako piše španski "Mundo Deportivo", Barselona već duži vremenski period prati Varelu i uskoro bi mogla da ga kupi za čak 25.000.000 evra. Zna se da je jedan od najvećih španskih timova u dobrim odnosima sa Endijem Barom, pa nije iznenađenje što ponovo žele da posluju sa Dinamom, koji im je svojevremeno preko istog agenta uzeo španskog reprezentativca Danija Olma.

Po informacijama uglednog španskog medija, Barselona je spremna da plati fiksni iznos od 5 miliona evra, uz neverojatnih 20 miliona evra koji zavise od Varelinih budućih nastupa i uspeha. Ukupna vrednost posla tako bi se mogla popeti na čak 25 miliona evra, što ovaj transfer svrstava među najveće u istoriji Dinama. Iako se još čeka službena potvrda, Španci ističu kako u Barseloni već slave ovaj potez, smatrajući Varelu zalogom za budućnost.

Za sada nije poznato kada će biti realizovan transfer talentovanog ofanzivca iz Portugala, odnosno da li je Barselona spremna da već u januaru završi posao. Čak i da se to desi, vjerovatno će Kardozo Varela ostati u Zagrebu barem do kraja sezone, a možda čak i tokom čitave naredne takmičarske godine, kako bi se na pravi način razvijao u seniorskom fudbalu.

Ko je Kardozo Varela?

Podsjećamo, talentovani portugalski ofanzivac koji se najbolje snalazi na krilnim pozicijama, svojevremeno je bio igrač Porta. Taj klub ga je potcijenio i ponudio mu veoma loš ugovor, što Varela i njegova porodica nisu mogli da poptišu. Uslovi su bili veoma loši, a nesporazum na relaciji igrač - klub osjetio je menadžer Endi Bara.

Nekadašnji fudbaler koji mnogo bolje pliva kao fudbalski agent ponudio je Kardozovom ocu posao u Hrvatskoj, a zatim preselio čitavu njegovu porodicu. Ubrzo je mladi Varela proslavio 16. rođendan, što je bio signal za potpis ugovora sa Dinamom, koji bi sada mogao da prihoduje čak 25.000.000 evra zbog toga što je imao dobar osjećaj o Kardozu.

Tagovi

fudbal Dinamo Zagreb Kardozo Varela

