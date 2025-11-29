logo
Crvena zvezda preskočila Dinamo: Drastično joj skočile šanse u Ligi Evrope

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Superkompjuter izračunao šanse Crvene zvezde u Ligi Evrope nakon pet odigranih kola.

Šanse Zvezde u Ligi Evrope Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su FCSB sa 1:0 u 5. kolu Lige Evrope i sada imaju sedam bodova što im donosi 22. poziciju na tabeli. Kolike su šanse izabranika Vladana Milojevića za narednu fazu drugog po težini evropskog takmičenja?

Crveno-bijelima su ostala još tri kola gde će snage odmjeriti sa sa Šturmom i Malmeom u gostima, dok će dočekati Seltu iz Viga. Srpski tim i dalje ima šanse da se direktno plasira među osam najboljih ekipa, ali taj podvig bi bio ravan čudu. Prema procjeni superkompjutera šanse iznose samo 3%, dok procenat za plasman među najbolje 24 ekipe iznosi čak 78%.

Što se tiče rivala, Dinamo iz Zagreba je poslije ubjedljivog poraza od Lila 4:0 pao ispod Crvene zvezde  i sada ima samo 1% šanse za direktan plasman u Top 8, dok i dalje ima visokih 75% za Top 24. Crveno-bijeli imaju  čak 11,5 % šansi više nego prije utakmice sa FCSB-om, a istom društvu su i Bazel i Seltik.

Što se tiče promjena u Top 8 Štutgart i Roma su trenutno u "sigurnoj zoni", dok su Braga i Selta ispali. Takođe, Seltik je ušao u Top 24, dok Fejnord klizi ka dnu tabele.

Prema nekim proračunima za prolaz u nokaut fazu takmičenja će ove sezone biti potrebno 11 bodova, što znači da Zvezda mora da sakupi minimum još četiri u preostala tri kola.

Za mjesto među 16 najboljih timova potrebno je 16 bodova, što znači da su Crvenoj zvezdi potrebne dvije pobjede u naredne tri utakmice. Za direktan plasman u osminu finala bi beogradskim tim morao da upiše sve tri pobjede do kraja, što bi značilo da preskače baraž i automatski bi obezbijedila evropsko proljeće.

