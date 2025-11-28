Vladan Milojević nakon Zvezdine evropske pobjede: "Vratiću se na naslovne strane, kupujem vrijeme"

Vladan Milojević obratio se novinarima poslije pobjede Crvene zvezde protiv rumunske ekipe FCSB i tom prilikom prokomentarisao je i priče o njegovoj smjeni.

Izvor: Zvezda TV/screenshot

Crvena zvezda ostvarila je veliku pobjedu protiv ekipe FCSB (1:0). Tri veoma važna boda u borbi za prolaz dalje u Ligi Evrope. Po završetku meča medijima se obratio Vladan Milojević. Prvo je prokomentarisao crveni karton koji je dobio Učena u 27. minutu. Rekao je i da četvrti sudija nije znao da mu objasni zašto.

"Nismo o tome pričali, da ne bude. Imali smo penal u Ivanjici koji se ne sudi, imali smo penal u Novom Sadu koji se ne sudi. Sada crveni koji se sudi. Nemojte mene da pitate. Pitao sam četvrtog sudiju da mi objasni o čemu se radi, čovjek nije znao da mi kaže. Ne znam šta su crveni kartoni, šta su penali. Neka ostane na tome. Ne bih da komentarišem. Sada je gotovo. Sa 11 igrača bi mogli da pružimo bolju partiju", rekao je Milojević.

Upitan je i za to što više nije glavna tema u medijima i da se ne priča toliko o njegovom odlasku iz Zvezde. Na to je imao spreman odgovor.

"Možda nisam medijska tema, možda su neki drugi teme. Vratiću se ja na naslovne strane, možda već od sljedeće utakmice. Sam sebi kupujem vrijeme. Šalu na stranu. Znate kako, da podvučem crtu sa tim. Neko sam, ovo mi je 300. utakmica koju sam vodio. Moj san je bio da vodim jednu utakmicu i ništa više. Cijeli moj život, porodica, svi...Zvezda mi je dala mnogo toga i ne znam da li ću ikada moći da joj vratim ovo što mi je dala. Ta ljubav, koliko god da budem potreban, ovdje sam. Ja sam vojnik Crvene zvezde, ne mogu da utičem na ovo ostalo. Samo što mogu da uradim je to da radim sa divnim momcima, da uživam sa njima. Pokazali su karakter i takve ih volim. Staviću tu tačku. Brzo ću se ja vratiti. Malo mi je krivo što nisam tema broj jedan što se tiče moje smjene, doći će to brzo. Takav smo narod, volimo to."

Milojević je prokomentarisao i partiju Marka Arnautovića.

"Marko je igrao pod injekcijom, vratio se sa reprezentativne pauze, štedjeli smo ga. Moram da pohvalim moj medicinski tim koji radi 24 sata. Oporavili su par igrača koji su bili pod upitnikom. Velika je potrošnja Markova i mislim da je samo u pitanju grč ili tako nešto i da nije ozbiljnije. I da će biti spreman za trenažni proces već sutra."

Jedini pogodak postigao je Bruno Duarte, koji je propustio stopostotnu šansu u prvom poluvremenu.

"Ne bih se složio da je u prvom poluvremenu bio indisponiran. To mu je bio zadatak, radio je tačno ono što mu je bilo zadato. Pričam sa trenerske strane. Isto protiv Lila. Sajajn posao je radio Hendel, radio je i za Arnautovića šta je trebalo da radi. Bruno je odradio fenomenalan posao, nije bio indisponiran. Cijenim ga izuzetno. Kada se oslobodio, dobio je više prostora na strani. Imao je nekih par situacija gdje je morao da završi udarcem, ima jako veliki procenat realizacije, dobar daj ubilački insinkt. Ništa posebno mu nisam rekao na poluvremenu".

(MONDO)