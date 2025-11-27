logo
Ovako je Zvezda povela sa igračem manje: Bruno Duarte zakucao loptu u mrežu, pa trčao na Sjever

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Brazilski napadač Bruno Duarte postigao je gol za vođstvo Crvene zvezde protiv Steaue u Ligi Evrope.

Bruno Duarte Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda je na startu drugog poluvremena meča sa Steauom u Ligi Evrope povela iako je bila sa igračem manje, a strijelac tog pogotka bio je brazilski napadač Bruno Duarte

Izgubila je Steaua loptu, došla je ona do Arnautovića, koji je bio usamljen u špicu, ali kada je izgubio loptu ona je ipak došla do portugalskog veziste Tomasa Hendela. Vidio je on kako utrčava Seol sa desne strane i poslao je pas.

Natrčao je na ovu loptu južnokorejski defanzivac, a onda je poslao fantastičan centaršut za Bruna Duartea. Nije bilo teško Duarteu da sa peterca zakuca loptu u mrežu, nakon čega je otrčao ka sjevernoj tribini da proslavi svoj pogodak.

Pogledajte kako je to izgledalo: 

Pogledajte

00:19
Bruno Duarte gol protiv Steaue
Izvor: Arena sport 1 Premium
Izvor: Arena sport 1 Premium

Crvena zvezda je ostala sa igračem manje u 27. minutu utakmice kada je nigerijski štoper Frenklin Tebo Učena napravio faul na polovini terena. Kako je bio posljednji igrač odbrane, sudija mu je ekspresno pokazao crveni karton.

Tagovi

Liga Evrope FK Crvena zvezda Bruno Duarte Steaua (FCSB)

