Ovako je Zvezda povela sa igračem manje: Bruno Duarte zakucao loptu u mrežu, pa trčao na Sjever

Brazilski napadač Bruno Duarte postigao je gol za vođstvo Crvene zvezde protiv Steaue u Ligi Evrope.

Crvena zvezda je na startu drugog poluvremena meča sa Steauom u Ligi Evrope povela iako je bila sa igračem manje, a strijelac tog pogotka bio je brazilski napadač Bruno Duarte.

Izgubila je Steaua loptu, došla je ona do Arnautovića, koji je bio usamljen u špicu, ali kada je izgubio loptu ona je ipak došla do portugalskog veziste Tomasa Hendela. Vidio je on kako utrčava Seol sa desne strane i poslao je pas.

Natrčao je na ovu loptu južnokorejski defanzivac, a onda je poslao fantastičan centaršut za Bruna Duartea. Nije bilo teško Duarteu da sa peterca zakuca loptu u mrežu, nakon čega je otrčao ka sjevernoj tribini da proslavi svoj pogodak.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:19 Bruno Duarte gol protiv Steaue Izvor: Arena sport 1 Premium Izvor: Arena sport 1 Premium

Crvena zvezda je ostala sa igračem manje u 27. minutu utakmice kada je nigerijski štoper Frenklin Tebo Učena napravio faul na polovini terena. Kako je bio posljednji igrač odbrane, sudija mu je ekspresno pokazao crveni karton.