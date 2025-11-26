Ovo je tim Crvene zvezde za FCSB: Vladanu Milojeviću nikad nije bilo teže

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević suočen sa brojnim problemima u igračkom kadru sastavlja ekipu za rumunski FCSB.

Fudbaleri Crvene zvezde imaju zadatak da na stadionu "Rajko Mitić" savladaju rumunski FCSB i tako se približe nokaut fazi Lige Evrope. Nakon četiri boda u prva četiri kola, a Vladan Milojević smatra da je trebalo da ih bude više, crveno-bijeli igraju jedan od najvažnijih mečeva u grupnoj fazi i možda čak i jedinu utakmicu koja "mora" da se pobijedi.

Rumunski predstavnik ima tri boda u dosadašnjem toku takmičenja i ovo mu je "posljednji voz", ako uopšte želle da ga hvataju. Finansijer, kontroverzni Điđi Bekali, rekao je da njega meč u Beogradu ne zanima, pa je rumunskim medijim ispričao ko će se naći u startnoj postavi za ovaj meč. Navodno, biće to audicija za prvenstvo, gdje FCSB ima mnogo muka i problema, pa nije ni blizu vrha.

I u takvim okolnostima Vladan Milojević ne smije da razmišlja o rivalu, jer je važnije kako će Zvezda odigrati pred beogradskom publikom. Ne samo da oscilira već i ima ogromnih problema u svom igračkom kadru crveno-bijeli tim. Već je i zaboravljen povrijeđeni Šavi Babika, Nemanja Radonjić je suspendovan, Piter Olajinka je napustio klub tokom jeseni, a Vladimir Lučić je završio polusezonu zbog operacije krajnika. Kada se na to dodaju sitne povrede koje su u bliskoj prošlosti mučile Radeta Krunića, Felisija Milsona i Marka Arnautovića, jasno je da Milojević nema preveliki izbor igrača.

Uostalom, u prilog tome govore i posljednji mečevi. Kada je Crvena zvezda igrala u Kupu Srbije protiv Slovena u Rumi, Vladan Milojević je imao punu klupu za rezervne igrače djece koja su čekala debitantski nastup. Kada je u Ivanjici bio potreban gol, sa klupe su ušli Luka Zarić i Aleksa Damjanović, golobradi mladići. Za Evropu neće biti baš tako, ali će Milojević na teren morati da pošalje gotovo sve što ima na raspolaganju.

Kao i obično, na golu će biti brazilski čuvar mreže Mateuš. On je ove sezone jedan od najboljih igrača tima, a praktično ni nema konkurenciju - Omri Glazer samo čeka januar kako bi završio transfer, napustio klub i oprobao se u nekoj drugoj sredini. Vidjećemo ko je spreman da ga kupi već za nekoliko nedelja.

U posljednjoj liniji Crvene zvezde igraće Seol Jung Vu, Frenklin Tebo Učena, Miloš Veljković i Nair Tiknizjan. Sa grupa igrača sada već polako hvata kontinuitet i trebalo bi očekivati da djeluje bolje nego na prethodnim susretima, iako i dalje postoje jasni znaci neuigranosti.

Kao i protiv Lila, kada je upisana velika pobjeda, Zvezda će imati tri klasična vezna igrača na terenu. Da li će to biti u formaciji 2-1 ili će svi biti u liniji, ostaje da se vidi, ali je jasno ko će na teren. Bez obzira na to što je imao lakši hirurški zahvat nedavno, Rade Krunić će biti na terenu jer bez njega Zvezdin vezni red ne funkcioniše kako bi trebalo. Igraće i timi Maks Elšnik i Tomaš Hendel, dok će Vasilije Kostov vjerovatno biti prva izmjena Vladana Milojevića na ovom meču.

Zagarantovano mjesto uz lijevu aut-liniju ima kapiten Mirko Ivanić, koji je bio i na konferenciji za medije dan pred utakmicu. Uloga Ivanića zavisiće od toga kakav Milojević ima plan sa veznim fudbalerima, ali svakako se očekuje da bude jedan od najbitnijih igrača u dresu Crvene zvezde na terenu, protiv rumunskog tima.

Na drugom boku igraće Felisio Milson, jer nema ko drugi. Možda bi Nemanja Radonjić bio opcija da nije suspendovan, možda Luka Zarić da je malo stariji, ali ovako... Moraće reprezentativac Angole, iako je nakon reprezentativne pauze imao lakšu povredu. Nije u potpunosti spreman, ali će probati da učestvuje u velikom evropskom meču Crvene zvezde. Naravno, mjesto u napadu zagarantovano je za Marka Arnautovića. Nema nikakve dileme da li će on moći na teren.

Dakle, da rezimiramo, očekivani sastav Crvene zvezde je: Mateuš - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik, Hendel - Milson, Arnautović, Ivanić.

