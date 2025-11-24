"Nisam zainteresovan za utakmicu protiv Zvezde": Kontroverzni Rumun otkrio ko će igrati u Beogradu

Điđi Bekali tvrdi da ga ne zanima meč Crvena zvezda - FCSB, pa je zato otkrio startnu postavu svog tima.

Izvor: Lucian Alecu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Javora u Ivanjici (1:0) u 16. kolu Superlige, ali po hitnom postupku moraju da zaborave taj meč. Već u četvrtak čeka ih daleko važniji susret - protiv rumunskog FCSB u Beogradu mogu da otvore vrata nokaut faze Lige Evrope. Sedam osvojenih bodova nakon pet odigranih kola bili bi fantastičan rezultat, a to nije teško ostvarivo - posebno kad ako Rumune stvarno ne zanima meč!

Kontroverzni Điđi Bekali, prvi čovjek kluba iz Bukurešta, tvrdi da nije zainteresovan za meč protiv Crvene zvezde, da će fokus njegovog tima biti na prvenstvu i da će u Beogradu samo proveravati koliko mogu igrači koje plaća. Već sada, tri dana prije utakmice, izdiktirao je postavu koja će nastupiti na stadionu "Rajko Mitić".

"Igraćemo sa Liksandruom i Šutom u sredini terena, da vidimo koji je od njih bolji za nastavak domaćeg prvenstva. Ovo sada će biti testovi. Što se tiče odbrane, tu je sve poznato. U napadu će biti Mikulesku, Olaru, Tijam i Birliđea. Odmaraćemo Tanasea i

Ćisotija, potrebniji su nam za prvenstvo. Za ovu utakmicu zaista više nisam zainteresovan", rekao je kontroverzni Điđi Bekali tri dana pred meč protiv Crvene zvezde.

Dakle, startna postava FCSB u Beogradu trebalo bi da bude: Zima - Pantea, Engezana, Graovac, Radunović - Šut, Liksandru - Mikulesku, Olaru, Tijam - Birliđea. Na prvi pogled, tu ima nekoliko dobrih vesti za Crvenu zvezdu! Od ranije se zna da među stativama neće biti prvi golman FCSB Stefan Tarnovanu jer je on isključen protiv Bazela, a izostanak fudbalera poput Tanasea i Ćisotija svakako je veoma važan.

Ofanzivni vezni fudbaler Florin Tanase (30) je dugogodišnji reprezentativac Rumunije i jedan od najbitnijih igrača u klubu, a ove sezone već je odigrao 28 mečeva u svim takmičenjima, uz učinak od devet golova i dvije asistencije. Nešto defanzivniji Juri Ćisoti (32) iz Italije odigrao je isti broj mečeva, uz tri gola i šest asistencija. Ukoliko bismo njima dodali i povrijeđenog defanzivnog veznog igrača Vlada Kirikeša (36), najiskusnijeg u timu, jasno je da će FCSB u Beogradu promovisati potpuno novu sredinu terena.

Adrijan Šut (26) je ove sezone u Ligi Evrope odigrao dva puta po 45 minuta i na oba meča FCSB je upisao poraze - 2:1 protiv Bolonje i 3:1 protiv Bazela. Na istim utakmicama je igrao i Mihai Liksandru (24), ali je on proveo nešto više vremena na terenu. Odigrao je cijeli meč protiv italijanskog predstavnika i 15 minuta protiv tima iz Švajcarske.

FCSB trenutno ima niz od tri poraza u Ligi Evrope, a jedine bodove osvojio je pobjedom protiv Go Ahde Iglsa na gostujućem terenu, u prvom kolu takmičenja. Rumunski predstavnik zbog toga nema velike šanse da se domogne nokaut faze takmičenja, a Điđi Bekali je svjestan da je klubu bitnije da bude dobro pozicioniran u domaćem prvenstvu - gdje se takođe muče. Najtrofejniji rumunski klub, ili barem ono što je od njegove istorije ostalo kada mu je vojska osporila ime, tek je desetoplasirani u prvenstvu i mjesto u plej-ofu daleko mu je čak pet bodova.