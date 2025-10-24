Zvezda kažnjava igrače poslije evropskog poraza: Crveno-bijeli prvi put u istoriji udaraju po džepu

Crvena zvezda će kazniti igrače zbog poraza od Brage u Ligi Evrope.

Izvor: MIGUEL LEMOS / AFP / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde zabilježili su poraz u Ligi Evrope, pošto su na gostovanju Bragi primili dva gola i susret završili novim porazom i rezultatom 2:0. Beogradski klub odlučio je da igrače svog tima kazni zbog loše igre u evropskom takmičenju.

Zbog lošeg pristupa i odnosa prema dresu Crvene zvezde, klub je odlučio da kazni igrače sa po 10.000 evra, saznaje "Sportal". Predsjednik kluba Zvezdan Terzić i uprava održali su sastanak sa igračima u petak, pred trening. Na pomenutom sastanku fudbalerima je saopšteno da će biti kažnjeni i da je odnos prema obavezama, kakav su pokazali, neprihvatljiv.

Ovo je, ujedno, prvi put da su igrači beogradskog kluba kažnjeni.

Tim koji vodi Vladan Milojević dosad je ostvario jedan remi (1:1) na domaćem terenu protiv Seltika, a onda je vezao dva poraza. Najprije od Porta (2:1) u Porugalu, a onda i od Brage u istoj zemlji (2:0).



