Zvezdi je potreban menadžer, a Vladan Milojević je trener: U Bragi pukla najplodnija ljubav srpskog fudbala

Vladan Milojević i Crvena zvezda su stigli do kraja, pošto više nemaju zajedničke ciljeve, niti zajednički put kojim se ide ka ciljevima.

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na gostovanju Bragi (0:2), pa nakon tri kola u Ligi Evrope ostaju sa samo jednim osvojenim bodom. Kada se pogledaju odigrani mečevi - to nije katastrofalan učinak. Remi protiv Seltika, uz poraze na gostovanjima Portu i Bragi jesu rezultati sa kojima svi u klubu mogu da žive, ali... Zvezda je u "kamenolomu" bila kamen koji je Braga razbijala svakim udarcem čekića.

Bila je ovo, po mnogo čemu, najslabija evropska partija crveno-bijelih pod komandom Vladana Milojevića. I ne misli se tu samo na ovu sezonu, u kojoj se dogodila bolna eliminacija protiv Pafosa ili blijeda partija protiv Linkolna na Gibraltaru. Ne misli se ni na drugi mandat, u kojem je bilo teških poraza tokom prethodne sezone, kada je Zvezda pomislila da pripada Ligi šampiona. Kompletno, tokom dva mandata, ovo je bilo najslabije što smo vidjeli od Milojevićeve Zvezde, kada uračunamo snagu tima i snagu rivala.

Nisu za poređenje porazi od Pari Sen Žermena, Bajerna, Totenhema, Barselone, Intera i drugih "ala" evropskog fudbala. Čak je i na tim mečevima Zvezda povremeno pokazivala znake života kakve u Portugalu nije tokom 90 minuta fudbala u četvrtak uveče. Tamo gdje je Zvezda mislila da može da igra fudbal, Braga joj je udarcima u vilicu pokazala da je vrijeme za ogromnu promjenu i zaokret u funkcionisanju kluba.

Nemoć Crvene zvezde u meču protiv tima koji bi trebalo da joj bude ravnopravan po kvalitetu pokazao je da situacija više nije dobra. U jednoj rečenici: Vladan Milojević i Crvena zvezda više nisu na istim talasnim dužinama. Ne treba to predstavljati kao da je neko nekog "prerastao" u tom odnosu, zapravo su vjerovatno i dalje na sličnom nivou, ali je jasno da klub i dugogodišnji trener imaju potpuno različite ciljeve.

Zašto Zvezdi ne treba Milojević?

Nakon što je uspostavila dominaciju u srpskom fudbalu sa osam osvojenih šampionskih titula i pet uzastopnih "duplih kruna", uz evropske uspjehe poput grupnih faza Lige šampiona ili evropskih proljeća kroz Ligu Evrope, Crvena zvezda je odlučila da bude više od fudbalskog kluba. Više se na stadionu "Rajko Mitić" ne razmišlja samo o pobjedama i načinu na koji se do njih dolazi, što pokazuju i transferi napravljeni u prethodnih nekoliko prelaznih rokova.

Tokom prethodnih godina, Crvena zvezda je prodala Veljka Milosavljevića (15.000.000 evra), Andriju Maksimovića (14.000.000 evra), Nasera Đigu (12.000.000 evra), Strahinju Erakovića i Jovana Mijatovića (8.000.000 evra), Kostu Nedeljkovića (7.600.000 evra), In Bom Hvanga i Osmana Bukarija (7.000.000 evra) i Ognjena Mimovića (6.700.000 evra). Svi oni spadaju među najveće transfere u istoriji kluba. Tu je još i prodaja Nemanje Radonjića (12.000.000 evra) tokom Milojevićevog prvog mandata, pa se može reći da je 10/16 najvećih transfera u klupskoj istoriji napravljeno nedavno.

Rezultat nikada nije prestao da bude važan, ali je povremeno pomjeran sa prvog mjesta liste prioriteta - nekada na drugo, nekad čak i na treće mjesto. Jednostavno, klupski čelnici su osjetili da bi Zvezda pored toga što je najveći fudbalski brend u ovom dijelu Evrope mogla da bude i izuzetno profitabilno preduzeće za uvoz i izvoz, pa su to odlučili i da testiraju. Tako je igrački kadar počeo da se mijenja u skladu sa zahtjevima tržišta, a novac se ulagao sa namjerom da se vrati kroz prodaje više nego kroz rezultat.

U skladu sa tim, Crvena zvezda sada nema potrebu da na njenoj klupi sjedi Vladan Milojević. Kada se vraćao u klub, bilo je jasno zašto se to dešava. Bivši trener Barak Bahar poražen je u "vječitom" derbiju na stadionu Partizana, a Igor Duljaj je tom pobjedom uzeo prvo mjesto na tabeli Superlige pred zimsku pauzu. Zvezdan Terzić je znao da ne smije da se rizikuje - možda bi Izraelac "kliknuo" sa ekipom u proljećnom dijelu, ali je to bilo preveliko kockanje. Vladan Milojević se vratio da kao trener Crvene zvezde "zategne" situaciju u klubu i tokom drugog dijela sezone odvede tim do nove šampionske titule. Što se i desilo.

Osokoljeni novom titulom, potvrdom dominacije i kontinuitetom u Evropi, u Zvezdi su osjetili da je pravi trenutak da se kroči na tržište i na njemu postane relevantan faktor. Kako prodajama, tako i kupovinom, Zvezda je bila nikada prisutnija - najveći talenti prodavani su poznatim ekipama, a dovođeni su igrači iz nekih od najvećih evropskih klubova. I sa jedne i sa druge strane padali su rekordi.

Šta Zvezdi treba umjesto Milojevića?

Vladan Milojević je fudbalski trener. Nije menadžer koji će biti uključen u rad sportskog sektora, ne želi da se miješa u model po kojem klub funkcioniše jer je njegov posao šefa stručnog štaba okrenut na dešavanja u svlačionici i na terenu. Vladan Milojević nije ni trgovac koji će slučajnog prolaznika ubijediti da od njega kupi (polu)proizvod - posebno kada bi taj proizvod da zadrži za sebe i od njega napravi nešto još bolje. Najviše od svega, Vladan Milojević nije dizajner enterijera koji će "ukrasiti" izlog i namjestiti da najviše šljašti ono što Zvezda prvo želi da proda.

Tokom lutanja između takmičarskih i finansijskih ciljeva Crvene zvezde potpuno se izgubio identitet ekipe, ali još je važnije što se izgubio "izvorni" Vladan Milojević, onaj koji je u prvom mandatu pravio čuda na klupi. Kada je Crvena zvezda dovodila ono što može, a ne ono što bi željela da može, Vladan Milojević je radio i stvarao kompaktan tim, taktički odgovoran, usmjeren ka rezultatu i sinhronizovan kao rijetko kada u osam decenija dugoj istoriji Crvene zvezde.

Koliko puta ste tako nešto vidjeli protiv Brage? Koliko puta protiv Pafosa? Zato ne mogu da se porede Zvezda koju Vladan Milojević trenira sada i Zvezda koju je Vladan Milojević trenirao u ljeto 2017. godine, prije malo više od osam godina. Tada je bilo jasnije - cilj je bio isključivo rezultat, a klupski čelnici su vjerovatno znali da će nakon što ga ostvare doći trenutak da se klub transformiše u mašinu za pravljenje novca. Vladan Milojević nije čovjek za oba projekta - iako je u drugom mandatu bio vrlo važan za prodaje fudbalera poput Mimovića, Maksimovića i Milosavljevića, pa je logično što se u ovom drugom projektu snalazi lošije nego u prvom. Zbog toga što se očekivalo da bude više od trenera Zvezda je u Bragi igrala bez trenerskog pečata Vladana Milojevića.

Na Milojevićevo lošije snalažanje uticale su i brojne promjene u igračkom kadru, a skupocjena pojačanja u takvim okolnostima ne mogu da pokažu vrijednost. Frenklin Tebo Učena nije uigran sa ostatkom tima, pa je na prva tri meča u Ligi Evrope napravio tri kiksa i "poklonio" tri gola protivnicima, Felisio Milson gotovo da nikako ne doprinosi ekipi u ovom trenutku, Tomaš Hendel za sada ne odskače dovoljno u odnosu na Krunića i Elšnika - ako uopšte i odskače. Nije to kritika ka bilo kome od njih, igrači moraju da se prilagođavaju i forma mora da im pada, to su normalne stvari. Sa druge strane, baš zbog aktivnosti na tržištu, Zvezda je morala da ostane bez Šerifa Endiajea, koji je bio Milojevićev najvažniji igrač. Za taj odlazak trener Zvezde nije mogao dovoljno dobro da se pripremi.

Očigledno je da Zvezda nema luksuz da Milojevića "trpi" u drugom samo zato što je bio dobar u prvom dijelu projekta. Sada je Zvezdi potreban neko ko umije da "ukrasi" i proda ono što se u klubu stvara - bilo da je to neki od klinaca poput Kostova ili neki od stranaca poput Hendela. Zapravo, Zvezdi je potreban trener koji će se manje baviti fudbalskim, a više tržišnim stvarima - neko ko je drugačije izbalansiran i možda malo bliži menadžerskoj ulozi, sa izraženim interesovanjima za finansijsku stranu fudbala.

Šta dalje sa Milojevićem?

Crvena zvezda i Vladan Milojević će se gotovo sigurno rastati u januaru 2026. godine, a to je pomenuto i kada je aktuelni trener crveno-bijelih prvi put istaknut kao kandidat za mjesto selektora. Možda bi posao na čelu srpskog naconalnog tima bio pravi za Vladana Milojevića, jer bi time zaokružio karijeru.

Drugi mandat u Crvenoj zvezdi mogli bismo da označimo kao "jesen" trenerske karijere stručnjaka iz Aranđelovca, a samo od njega zavisi da li će biti "Miholjskog ljeta" u narednim godinama. Ukoliko bude loše birao - poput recimo Žozea Murinja - Vladan Milojević bi mogao da se udalji od svojih najboljih dana mnogo brže nego što se očekivalo. Sa druge strane, ukoliko izabere baš kako treba, Zvezdin trener bi sebi mogao da produži karijeru i obezbijedi još malo poštovanja - barem srpske fudbalske javnosti koja ga nije u dovoljnoj mjeri cijenila ni tokom uspješnog, prvog mandata.

Kako vrijeme odmiče tako postaje jasnije da Vladan Milojević neće napraviti iskorak ka Zapadu, da neće raditi u nekoj od najboljih evropskih liga i da neće voditi nekog velikana van granica Srbije. Takođe, kako vrijeme odmiče, postaje jasnije koliko je posla uradio na klupi Zvezde, kao jedan od najboljih trenera u njenoj istoriji.

