logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda prekršila "uslovnu" i dobila novu kaznu: UEFA ne prašta za poruke u Bragi

Zvezda prekršila "uslovnu" i dobila novu kaznu: UEFA ne prašta za poruke u Bragi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

UEFA je odlučila ponovo da kazni Crvenu zvezdu koja će biti bez navijača protiv Šturma iz Graca.

UEFA ponovo kaznila Crvenu zvezdu Delije ne mogu u Grac Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Disciplinska komisija UEFA kaznila je Crvenu zvezdu zbog ponašanja njenih navijača na utakmici protiv Brage, odigranoj prošlog četvrtka u gostima. Preciznije, navijači crveno-bijelih su na ovom gostovanju prekršili uslovnu kaznu, pa je zbog toga donesena nova kazna.

Crvena zvezda je optužena po dvije tačke; prva je rasističko i/ili diskriminatorno ponašanje, a druga prenošenje poruke neprimjerene sportskom događaju (nedozvoljeni povici), iz UEFA pravilnika.

Zbog toga će Zvezda morati da plati 62.500 evra, a uz to biće bez svojih navijača na gostovanju protiv Šturma iz Graca u šestom kolu grupne faze Lige Evrope (11. decembar). Takođe, odlučeno je da Zvezdi bude izrečena još jedna utakmica bez navijača na gostovanju u slučaju da navijači ponove ovaj prekršaj.

Evo šta piše u saopštenju UEFA:

  • Disciplinsko, etičko i kontrolno tijelo UEFA odlučilo je da naloži sprovođenje uslovne disciplinske mjere izrečene od strane u odluci od 9. aprila 2025. zbog rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja navijača, odnosno da zabrani FK Crvena zvezda prodaju ulaznica svojim navijačima za narednu jednu (1) utakmicu UEFA klupskog takmičenja na gostujućem terenu".
  • Izričemo novčanu kaznu od 20.000 evra i zabranjujemo FK Crvena zvezda prodaju ulaznica svojim navijačima za još jednu (1) dodatnu utakmicu UEFA klupskog takmičenja na gostujućem terenu, zbog rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja svojih navijača. Ova zabrana prodaje ulaznica je uslovna i stavljena je na probni rok od dvije (2) godine, počevši od datuma donošenja ove odluke.
  • Izričemo novčanu kaznu od 42.500 evra zbog prenošenja poruke neprimjerene sportskom događaju.

Pogledajte

00:28
Delije u Bragi
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga Evrope UEFA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC