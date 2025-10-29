UEFA je odlučila ponovo da kazni Crvenu zvezdu koja će biti bez navijača protiv Šturma iz Graca.

Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Disciplinska komisija UEFA kaznila je Crvenu zvezdu zbog ponašanja njenih navijača na utakmici protiv Brage, odigranoj prošlog četvrtka u gostima. Preciznije, navijači crveno-bijelih su na ovom gostovanju prekršili uslovnu kaznu, pa je zbog toga donesena nova kazna.

Crvena zvezda je optužena po dvije tačke; prva je rasističko i/ili diskriminatorno ponašanje, a druga prenošenje poruke neprimjerene sportskom događaju (nedozvoljeni povici), iz UEFA pravilnika.

Vidi opis Zvezda prekršila "uslovnu" i dobila novu kaznu: UEFA ne prašta za poruke u Bragi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MIGUEL LEMOS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MIGUEL LEMOS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MIGUEL LEMOS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MIGUEL LEMOS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MIGUEL LEMOS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MIGUEL LEMOS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MIGUEL LEMOS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Zbog toga će Zvezda morati da plati 62.500 evra, a uz to biće bez svojih navijača na gostovanju protiv Šturma iz Graca u šestom kolu grupne faze Lige Evrope (11. decembar). Takođe, odlučeno je da Zvezdi bude izrečena još jedna utakmica bez navijača na gostovanju u slučaju da navijači ponove ovaj prekršaj.

Evo šta piše u saopštenju UEFA:

Disciplinsko, etičko i kontrolno tijelo UEFA odlučilo je da naloži sprovođenje uslovne disciplinske mjere izrečene od strane u odluci od 9. aprila 2025. zbog rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja navijača, odnosno da zabrani FK Crvena zvezda prodaju ulaznica svojim navijačima za narednu jednu (1) utakmicu UEFA klupskog takmičenja na gostujućem terenu".

Izričemo novčanu kaznu od 20.000 evra i zabranjujemo FK Crvena zvezda prodaju ulaznica svojim navijačima za još jednu (1) dodatnu utakmicu UEFA klupskog takmičenja na gostujućem terenu, zbog rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja svojih navijača. Ova zabrana prodaje ulaznica je uslovna i stavljena je na probni rok od dvije (2) godine, počevši od datuma donošenja ove odluke.

Izričemo novčanu kaznu od 42.500 evra zbog prenošenja poruke neprimjerene sportskom događaju.

Pogledajte 00:28 Delije u Bragi Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!