"Zvezda sa njima ne smije da se igra, ozbiljni su": Karasi upozorava Milojevića i ekipu pred meč u Ligi Evrope

Stanislav Karasi ima savjete za Crvenu zvezdu kada je u pitanju meč Lig Evrope protiv francuskog Lila na Marakani.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda traži izlaz iz rezultatske krize. Priliku da popravi utisak imaće u Ligi Evrope. Dočekaće francuski Lil na "Marakani" 6. novembra (18.45 časova). Bivši fudbaler crveno-bijelih Stanislav Karasi vjeruje u uspjeh ekipe koju vodi Vladan Milojević.

"Lil je ozbiljan klub, veoma dobro organizovan. Dolaze iz veoma lijepog francuskog grada koji je poznat po tekstilu. Dobar su tim, ne treba se igrati sa njima. Zvezda mora ozbiljno da pristupi utakmici. Pratim Lil, gledao sam ih, energični su, igraju u visokom ritmu tokom svih 90 minuta. Zvezda mora da bude fokusirana od prvog minuta, posebno u defanzivnoj liniji. Ima brze, tehnički potkovane i školovane igrače na koje mora da se obrati pažnja", rekao je Karasi.

Iskoristio je priliku da uputi poruku i fanovima koji dolaze na "Marakanu" u četvrtak 6. novembra.

"Imam za njih istu poruku kao i uvijek, da tog dana budu na istom mjestu kao i uvijek, na Marakani", zaključio je Karasi.