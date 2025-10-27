Misteriozna poruka Vladana Milojevića: "Spreman sam na sve, samo da Zvezdi bude bolje"

Poslije male rezultatske, i velike igračke krize, Vladan Milojević spreman da preuzme odgovornost.

Crvena zvezda je u blagoj krizi i to ne samo rezultatskoj. Poslije poraza od Brage (2:0), Crvena zvezda je remizirala s Radničkim u Nišu (0:0), međutim daleko više zabrinjava igra i (ne)zalaganje fudbalera koji kao da su izgubili energiju koju su do sada imali, a slična stvar je i sa trenerom Vladanom Milojevićem koji se danima povezuje s klupom reprezentacije Srbije.

Sve to govori da su Zvezda i Milojević možda došli do kraja puta, a u prilog tome ide i misteriozna izjava trenera crveno-bijelih po završetku utakmice na "Čairu", kada je više hvalio Radnički nego svoju ekipu.

"Mislim da je bod najrealniji u ovom trenutku i jednima i drugima. Meni je najveći utisak po ovako lošem vremenu dobar teren, svaka čast Radničkom na tome, ali i naši navijači, koji su došli u velikom broju. Nismo došli do rezultata koji smo željeli, svakako ja sam odgovoran čovjek, svjestan situacije tako da vidjećemo, razgovaraćemo sigurno. U ovakvom trenutku nešto nije u redu, imali smo već neke razgovore, vidjećemo u narednim danima", rekao je Milojević na konferenciji za medije.

Istakao je da njegova ekipa nije uspijevala ni da stvori šansu protiv Radničkog, nije to učinila ni protiv Brage, pa je jasno da će se sada pričati o njegovoj odgovornosti. Kako kaže, spreman je na sve.

"Ja sam neko ko je odgovoran čovjek i jako sam svjestan da postoji ogromno nezadovoljstvo", rekao je Milojević i potom je dodao: "Neću se vraćati da komentarišem Bragu, ali i danas takođe. Ne mogu da kažem da momci nisu htjeli, ali nešto tu nije u redu. Ja sam odgovoran za igru, nije je bilo ni prošle ni ove utakmice, iz tog razloga... Ja sam čovjek Zvezde, volim je, ona je meni život, ja sam spreman na sve da Zvezdi bude bolje. Razgovaraćemo sa ljudima, vidjećemo kakvu odluku ćemo donijeti. Mislim da sam bio jasan".

Podsjetimo, Vladan Milojević je najuspješniji trener u istoriji Crvene zvezde i ovo mu je drugi mandat u klubu. Umjesto njega su se već spominjala pojedina trenerska imena - prije svih Albert Rijera iz Celja i Aleksandar Kolarov iz Intera.

