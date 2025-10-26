"Zvezda se bori za titulu, mi za goli život, razlika je ogromna": Zaustavili Partizan, sada hoće i crveno-bijele

U Radničkom iz Niša spremni dočekuju meč protiv Zvezde na svom stadionu.

Izvor: FK Radnički Niš/YouTube

Fudbalski klub Radnički ugostiće na "Čairu" u nedjelju od 17 časova ekipu Crvene zvezde u okviru 13. kola Superlige Srbije. Očekivanja od naredne utakmice iznijeli su šef stručnog štaba Tomislav Sivić i igrač Vanja Ilić.

"Dolazi nam šampion države, Crvena zvezda se bori za titulu, mi za 'goli' život, razlika je ogromna. Međutim, ne može niko da nam uskrati pravo na nadu, želju i sve što je sportski. Činjenica je da igramo bolje u Nišu, volio bih da ponovimo utakmicu kao protiv Partizana, pa neka bude šta biti mora", rekao je pred meč Sivić.

Radnički je 14. na tabeli, lošiji plasman imaju samo dva tima (Radnik i Napredak), a ranije ove sezone je na svom terenu odigrao neriješeno protiv Partizana.

"Zvezda ima 30 podjednakih igrača, sigurno je da će izaći maksimalno motivisani, imaju cilj kao i svake godine. Opet, na nama je da se bavimo sobom, pokažemo šta i koliko možemo, barem da prenesemo ono sa treninga, to bi bilo mnogo dobro“, zaključio je Tomislav Sivić.

Igrač Radničkog Vanja Ilić ističe da igrači moraju da daju maksimum, a za koliko će to biti dovoljno znaće se poslije utakmice.

"Znamo šta treba da radimo, trenirali smo cijele nedjelje, analizirali ono što nije bilo dobro protiv Spartaka. Mi nismo u dobroj situaciji, ali na nama je da radimo dobro, treniramo, da prenesemo ono sa treninga na utakmice i sve bi bilo bolje 30-40 odsto. Mi igramo dobro kod kuće, zbog publike, atmosfere, nadam se da će tako biti i sada. Izaćićemo kao i protiv svakog drugog protivnika, ne gledamo ko je sa druge strane. Sigurno da nećemo izaći sa bijelom zastavicom. Analizirali smo ih, vjerovatno su i oni nas, vidjećemo... Ko je bolji neka pobijedi“, kazao je Vanja Ilić.

Glavni sudija utakmice biće Miloš Milanović. Zvezda odlazi na "Čair" kao drugoplasirana, ali sa bodom manje i dvije odigrane utakmice manje od lidera Partizana.