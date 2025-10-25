"Odrekao sam se velikog novca i pobjegao iz Zvezde": Italijan otvorio dušu o borbi sa depresijom

Kristijano Pičini je u intervjuu za italijanske medije otkrio da je pobjegao iz Crvene zvezde i objasnio je zašto je to uradio

Kristijano Pičini (33) odlučio je da ostavi fudbal i da se posveti drugim stvarima u životu. Ljudi na ovim prostorima ga pamte po tome što je igrao u dresu Crvene zvezde. Proveo je na "Marakani" oko osam mjeseci i otišao je. Ne pamte ga navijači po dobrom, a sada je i on pričao o tom periodu.

"Pobjegao sam iz Zvezde. Odrekao sam se velikog novca i niko me više nije pozvao. Pričali su 'bio je dobar, ali...', nazivali su me bivšim igračem, da sam gotov", rekao je Pičini za italijansku "Gazetu".

Osvojio je duplu krunu sa srpskim timom i otišao u niži rang takmičenja.

"Otišao sam u drugu ligu Njemačke, u Magdeburg i nisam imao pojma gdje sam. To je bilo najboljih godinu i po dana u mojoj karijeri, ali je porodica patila. Otišao sam u Sampdoriju i bio sam presrećan, sa Pirlom, imali smo sjajan tim, onda smo u plej-ofu izgubili od Palerma i počeo sam da plačem. Osjetio sam da sam izdao sebe i navijače. Odatle sam otišao u Meksiko i tamo sam bio previše bijesan, gubio bih živce za svaku sitnicu. Bio sam na kratko u švajcarskom Iverdonu i odlučio sam da se penzionišem poslije toga i da se posvetim nečemu drugom. Volim da pišem, neka vrsta dnevnika i to je postalo knjiga. Iz neke druge perspektive", objasnio je Pičini.

Upao u depresiju zbog vrijeđanja

Otvorio je italijanski fudbaler dušu o svemu kroz šta je prolazio u karijeri. Igrao je u manjim klubovima, a prvu pravu šansu dobio je u Betisu, ali su tu krenuli problemi.

"Iz Livorna do Sevilje, oko 50.000 ljudi na stadionu na svakom meču, zahtevni fanovi, a ja sam bio samo dijete. Živio sam sam, mislio sam da ću moći da radim iste stvari kao u Speciji, Karanese i Livornu. Ne pričam tu o fudbalu samo, već o načinu života. Izlazio sam kao klinac, pio tu i tamo, imao cigaretu u ustima. Sve to je završilo na Tviteru i masakrirali su me zbog toga, jer sam bio profesionalac. Bili su u pravu. Nisam se ponašao profesionalno. Nisam se hranio kako treba, niti sam spavao kako treba, trenirao sam duplo više od ostalih i onda je došlo vrijeme da se plati ceh. Imao sam probleme sa navijačima, pa sam pokidao prednji ukršteni ligament, pauzirao šest mjeseci i za svaku najmanju grešku su me linčovali, pisali sve i svašta na društvenim mrežama. Čitao sam te komentare, hteo sam da povraćam od svega toga. Kada sam dao gol protiv Leganesa odgovorio sam im sa 'Ućutite ku**ini sinovi" i to je bio kraj", priseća se Pičini.

Onda su krenuli veliki problemi sa mentalnim zdravljem. Nije mu bilo lako da se izvuče iz svega toga.

"Upao sam kasnije u depresiju, previše sam griješio, teško mi je palo. Bio sam nervozan, bijesan na cijeli svijet, negativan. Sve to uticalo je na mene, na odluke koje sam donosio. Bila je greška što sam otišao da igram za Gasperinija u Atalantu, tamo moraš da budeš na 100 odsto i fizički i mentalno, ja to nisam bio. Platili su me i očekivali su dosta, ja to nisam uradio. Greška je bila i što sam otišao u Crvenu zvezdu. U svijet koji je potpuno drugačiji. Bio sam starter, ali sam izgubio volju za fudbalom. Za onim što najviše volim u životu. Noći sam provodio tako što sam čekao da moja supruga zaspi, da me ne vidi kako plačem. Nisam imao nikakav motiv, htio sam samo da igram 'Soni Plejstejšn'. Tek tada sam shvatio da gubim svoju porodicu i da moram nešto da uradim sa svojim životom. U Sportingu sam počeo da se bavim jogom, našao sam jednog sveštenika sa kojim sam počeo da pričam i sve to mi je pomoglo", zaključio je Pičini koji je prije Zvezde igrao za Atalantu, Valensiju, Sporting, Betis, Livorno...