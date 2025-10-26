logo
Milojević preuzeo odgovornost za remi na Čairu i poslao poruku "između redova"

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde oglasio se poslije kiksa protiv Radničkog u Nišu.

Vladan Milojević poslije utakmice u Nišu Izvor: TV Arena sport/screenshot

Vladan Milojević bio je vidno zamišljen poslije prvog superligaškog kiksa svog tima - remija protiv Radničkog na Čairu. Nakon jako loše igre protiv Brage i poraza u Ligi Evrope, Zvezda je odigrala ispod svog nivoa i u Nišu, a trener je preuzeo odgovornost za to.

"Kao trener sam najodgovorniji. Nije bila dobra igra i ovo je već druga utakmica. To bi trebalo da nama i meni kao treneru pravi problem, svakako. Vidjećemo, polako, ali u svakom slučaju jedino dobro što je po ovako kišnom vremenu bilo je da su navijači zaista došli poslije onakve utakmice, hvala im i zahvaljujem im se, aostalo ćemo vidjeti u narednim danima", kazao je Milojević i nagovestio potencijalno i razgovore o svom statusu.

Crvena zvezda više nije sama na prvom mjestu tabele Superlige, a čeka je jako bitan derbi protiv Vojvodine u četvrtak na "Karađorđu", koji će dočekati pod velikim pritiskom.

U kakvom su stanju povrijeđeni na Čairu?

"Što se tiče povrijeđenih igrača, imamo problem sa malim Zarićem, koji ima problem sa skočnim zglobom, dok Veljković ima problem sa trbušnim zidom".

Pogledajte kako je izgledao meč na Čairu:



Tagovi

FK Crvena zvezda FK Radnički Lukavac fudbal Superliga Srbije treneri Vladan Milojević

