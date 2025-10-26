Ovako izgleda tabela poslije kiksa Zvezde: Partizan stigao posrnulog šampiona, slijedi jako bitan derbi

Crvena zvezda je u krizi i više nije mirna na vrhu tabele!

Izvor: MN Press/Sofascore

Crvena zvezda nije pobijedila Radnički u Nišu i tako je prvi put ove sezone kiksnula u Superligi. Zbog toga je trenutno na prvom mjestu Superlige ali sa istim brojem bodova kao i drugoplasirani Partizan.

U tako tijesnoj borbi za prvo mjesto dodatni značaj dobija duel Vojvodina - Crvena zvezda narednog četvrtka na "Karađorđu". Biće to ranije odloženi derbi Superlige u kojem će Zvezda poslije dugo vremena biti pod pritiskom, iako je još oktobar.

Ne samo zbog borbe za prvo mjesto, već i zbog velikih problema u igri crveno-bijelih, koji su ove nedjelje bili očigledni u Evropi na gostovanju Bragi, a potom nisu riješeni ni za teško gostovanje Radničkom.

Zbog toga smo dobili uzbudljivu borbu za prvo mjesto "vječitih", poslije dugo vremena, kao i uključene alarme na "Marakani".







