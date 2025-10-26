logo
Ovako izgleda tabela poslije kiksa Zvezde: Partizan stigao posrnulog šampiona, slijedi jako bitan derbi

Ovako izgleda tabela poslije kiksa Zvezde: Partizan stigao posrnulog šampiona, slijedi jako bitan derbi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je u krizi i više nije mirna na vrhu tabele!

Tabela Superlige nakon utakmice Radnički Niš Crvena zvezda 0 0 Izvor: MN Press/Sofascore

Crvena zvezda nije pobijedila Radnički u Nišu i tako je prvi put ove sezone kiksnula u Superligi. Zbog toga je trenutno na prvom mjestu Superlige ali sa istim brojem bodova kao i drugoplasirani Partizan.

U tako tijesnoj borbi za prvo mjesto dodatni značaj dobija duel Vojvodina - Crvena zvezda narednog četvrtka na "Karađorđu". Biće to ranije odloženi derbi Superlige u kojem će Zvezda poslije dugo vremena biti pod pritiskom, iako je još oktobar.

Ne samo zbog borbe za prvo mjesto, već i zbog velikih problema u igri crveno-bijelih, koji su ove nedjelje bili očigledni u Evropi na gostovanju Bragi, a potom nisu riješeni ni za teško gostovanje Radničkom.

Zbog toga smo dobili uzbudljivu borbu za prvo mjesto "vječitih", poslije dugo vremena, kao i uključene alarme na "Marakani".



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Radnički Niš fudbal Superliga Srbije

