Crvena zvezda je u krizi i više nije mirna na vrhu tabele!
Crvena zvezda nije pobijedila Radnički u Nišu i tako je prvi put ove sezone kiksnula u Superligi. Zbog toga je trenutno na prvom mjestu Superlige ali sa istim brojem bodova kao i drugoplasirani Partizan.
U tako tijesnoj borbi za prvo mjesto dodatni značaj dobija duel Vojvodina - Crvena zvezda narednog četvrtka na "Karađorđu". Biće to ranije odloženi derbi Superlige u kojem će Zvezda poslije dugo vremena biti pod pritiskom, iako je još oktobar.
Ne samo zbog borbe za prvo mjesto, već i zbog velikih problema u igri crveno-bijelih, koji su ove nedjelje bili očigledni u Evropi na gostovanju Bragi, a potom nisu riješeni ni za teško gostovanje Radničkom.
Zbog toga smo dobili uzbudljivu borbu za prvo mjesto "vječitih", poslije dugo vremena, kao i uključene alarme na "Marakani".
Standings provided by Sofascore
Ovako izgleda tabela poslije kiksa Zvezde: Partizan stigao posrnulog šampiona, slijedi jako bitan derbi
