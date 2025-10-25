"Ovakav pristup dresu nije smio da se desi": Milojević ljut, obavio je razgovore sa igračima Zvezde

Vladan Milojević je pred meč sa Radničkim pričao o porazu od Brage, kazni i nezalaganju svojih izabranika u Portugalu.

Izvor: MN PRESS

Poslije poraza od Brage (2:0) i loše partije prikazane u Portugalu fudbaleri Crvene zvezde imaju priliku za iskupljenje. U nedjelju gostuju Radničkom u Nišu (17h), a prije svega toga je Vladan Milojević pričao o svemu što se dešavalo u prethodnom periodu poslije Brage.

"Uvijek je nezgodan tajming nakon poraza, ali ne zbog poraza kao poraza, najviše zbog načina na koji smo poraženi. O tome smo pričali. Mislim da su igrači svesni situacije i nemamo puno vremena za razmišljanje. Očekuje nas jedan težak protivnik niški Radnički. Jedna dobra ekipa koja sigurno zaslužuje mnogo više bodova nego što ima sada. Na domaćem terenu igraju jako dobro, očekuje nas težak posao, ali mi moramo da pružimo odgovor", počeo je Milojević.

Zbog nezalaganja i loše igre su igrači Zvezde kažnjeni, a o razlozima poraza pričao je šef struke.

Zbog nezalaganja i loše igre su igrači Zvezde kažnjeni, a o razlozima poraza pričao je šef struke.

"Nema tu neke velike mudrosti. Meni je kao treneru zasmetalo što mi ne smijemo da imamo takav odnos prema dresu. Ovo je primarno, sve ostalo, taktike i ostalo je sekundarno. Ono što nije smjelo da se desi je taj odnos prema dresu našeg kluba."

Potom je pričao o predstojećem meču u Nišu i kolegi Tomislavu Siviću.

"Mi smo profesionalci, svaka utakmica je priča za sebe. Ono što je bitno je da se što prije regenerišemo, da izađemo i odigramo jednu dobru utakmicu protiv Radničkog. Sivić je jedan od najiskusnijih trenera u našoj ligi koji dosta dobro vodi svoju ekipu i svakako ćemo imati i tu prepreku što se tiče mog kolege."

Ima samo riječi hvale na račun narednog rivala i očekuje da će domaćin da pruži otpor.

"Radnički ima skup jako dobrih igrača i mislim da stvarno imaju dobar tim. Ispostavilo se da mnogo nadahnutije igraju kada su domaćini nego kao gosti, što pokazuju i rezultati. Imaju stvarno dobre pojedince, što iskusne, što mlađe igrače, tako da su jako dobri kao kolektiv i ne bi bilo pošteno nekoga posebno izdvajati. Što se tiče igrača koji su ranije nastupali za 'vječite', a sada su tamo sigurno da će se boriti i braniti boje svog kluba, tu nema dileme. Kada ste profesionalac, to treba tako da bude, i u drugim klubovima protiv kojih smo igrali sigurno ima puno igrača koji su igrali u oba kluba.

Šta je sa Kataijem, Glazerom i Babikom?

Šta je sa Kataijem, Glazerom i Babikom?

Jedno od pitanja za Milojevića bilo je vezano za zdravstveni bilten u ekipi. Dobra vijest je da je Katai blizu povratka.

"Videćemo za Kataija, on je pri kraju što se tiče povratka. Glazer ima, kao što sam već rekao, dislokaciju prsta na ruci koja će zahtevati dodatne dane pauze. Što se tiče Babike, on je na terapijama usljed preloma, pa ćemo vidjeti kada će uopšte moći da izađe na teren i počne da trči, za sada radi samo terapiju."

Na kraju je iskoristio momenat i da pohvali navijače Zvezde.

"Naši navijači su stvarno bili nevjerovatni u Bragi. Meni kao treneru je žao što smo imali takav performans i nadam se da se to više neće ponoviti. Uvijek znamo da u domaćem prvenstvu, pogotovo kada igramo na jugu naše zemlje, imamo dosta navijača koji dolaze što iz Beograda, što iz regiona. Ovim putem ih pozivam da dođu da nas podrže u meču protiv izuzetno dobre ekipe", zaključio je Milojević.