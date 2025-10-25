Aleksandar Katai u Zvezdi do 2027: Sad juri rekord legende i piše istoriju crveno-bijelih

Aleksandar Katai produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom.

Crvena zvezda najprije je navijačima donela dobre vijesti o Marku Arnautoviću, a sada je obavijestila i zvezdašku javnost da će Aleksandar Katai ostati u Ljutice Bogdana do 2027. Jedan od najboljih fudbalera crveno-bijelih je na 330 utakmica postigao 163 gola, pa se tako nalazi gotovo u vrhu liste vječnih strijelaca.

Katai je na vječnoj listi strijelaca, na kojoj se računaju samo zvanične utakmica četvrti igrač sa 144 golova i nedostaje mu svega šest golova da prestigne Dušana Savića. Najbolji strijelac Superlige je nakon potpisivanje ugovora rekao: "Mislim da sam igrač sa najviše potpisanih ugovora sa Crvenom zvezdom, ako se ne varam mislim da je ovo šesti put da potpisujem ugovor i mnogo mi je drago zbog toga".

"Kako sada stvari stoje, ne mogu nikada da kažem sto posto, ali 99 posto ću u Zvezdi završiti karijeru. Imam veliku želju da se to desi, ali u fudbalu se nikad ne zna, zato ne bih želeo da obećavam, međutim 99 posto ću biti igrač Crvene zvezde do kraja igračke karijere", istakao je Katai.

Govorio je Zvezdin Magiko i o ciljevima u narednom periodu. "Timske ambicije su naravno da obezbijedimo nokaut fazu Lige Evrope. Nismo počeli kako treba, ali mislim da imamo šanse, da nije kraj. Možemo sve to da ispravimo i da prođemo. Ne mogu da kažem da mi ne prijaju lični rekordi, ali iznad svega je ekipa, to mi je najbitnije da osvojimo titulu i da prođemo u Evropi. Sigurno da imam želju da dođem do drugog mjesta na vječnoj listi strijelaca, ali na prvom mjestu je ekipa, pa onda ja", poručio je Katai.

Katai se u Zvezdu vratio 2020, a prije toga crveno-bijeli dres nosio je od 2015. do 2016. Tokom dva mandata u Zvezdi iskusni fudbaler je osvojio šest titula domaćeg prvenstva, pet trofeja nacionalnog kupa, uz pet uzastopnih duplih kruna.

