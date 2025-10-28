"Milojeviću niko ne radi iza leđa, meni jesu": Saša Janković o krizi u Crvenoj zvezdi

Oglasio se bivši trener Crvene zvezde Saša Janković o kriznom momentu Vladana Milojevića na "Marakani".

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u krizi i u takvim situacijama obično sav pritisak bude na treneru. Za sada, Vladan Milojević ima podršku rukovodstva koje se javno oglasilo i stalo iza njega, poručujući da ne postoji namjera da se mijenja, što je pohvalio bivši trener crveno-bijelih Aleksandar Saša Janković.

"Zvezda je u prethodnih sedam, osam godina pokazala kompaktnost unutar klupskih struktura. Gotovo da nije moglo da se pročita igdje da postoji bilo kakav problem ili nesuglasica u klubu. Zvezda je amortizovala prostore u javnosti i zaista vjerujem da se, uz dužno poštovanje kolegi Milojeviću, njemu ništa nije radilo iza leđa", rekao je Saša Janković za "Meridian Sport" uz podsjećanje da je Milojević jedan od kandidata za selektora Srbije.

"U priči oko reprezentacije se i on sam uključio svojim izjavama. Otvorio je vrata potencijalnom angažmanu u reprezentaciji, što je podgrijalo priče da će možda biti sljedeći selektor. I siguran sam, kakav god rasplet da bude oko Zvezde i Milojevića, neće biti van zajedničkog dogovora. Nisu na Marakani dozvolili da se kompromituje Milojević ni kada je odlazio prvi put, pa ni Stanković poslije, pa čak ni Bahar. I tada je bila situacija euforije pa razočaranja, ali iz Zvezde nisu stizali nedvosmisleni komentari. Poštovala se maksimalno trenerska pozicija. Kada je bilo procijenjeno da ne može - sjeli su za sto i razišli se. Sve to potvrđuje i činjenica da se uprava Zvezde ne mijenja. Terzić i Mrkela su tu već dugo, oni su ta čaura, priključio se i Marin, ali jasno je da su kompaktni", dodao je Janković.

Osjetio je sam Saša Janković na svojoj koži kako je to kada vam "rade iza leđa", pošto je proveo dva mandata u Crvenoj zvezdi i i dalje ima gorak ukus u ustima.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

"Nerijetko se u te priče igrači uključuju namjerno. Zvezdina svlačionica je velika, i mnogo je više onih koji ne igraju, od onih koji igraju. Normalno je da onda bude nezadovoljnih. Tu je i veliki uticaj agenata koji imaju svoj interes u tim pričama. U mom drugom mandatu - sportski direktor je od prvog dana pregovarao sa trenerima meni iza leđa. Međutim, mali je Beograd, a ja sam ipak neko ko je rođen i odrastao u ovom gradu, te je bilo nemoguće da te priče ne dođu do mene", prisjetio se on.

"Dakle od novembra do marta se radilo na mom odlasku. Dolazak Sa Pinta je bilo samo finale, ali se od prvog momenta išlo u javnost sa ciljem da se sve izrečeno kosi sa onim što ja radim. Išlo je toliko daleko da su i ljudi koji se ne razumiju u fudbal shvatili da nemam podršku kao trener. Sada je situacija drugačija. Svi u Zvezdi su zajedno sa Milojevićem prošli mnogo toga i sumnjam da bi iko radio bilo šta iza njegovih leđa. I on je sam u izjavama govorio o reprezentaciji, što za srpske, što za grčke medije. Za Grke je govorio i o tome da jedan sastav prođe pripreme, drugi kvalifikacije, a treći igra Evropu. Pokazao je u tom smislu nezadovoljstvo frekvencijom igrača i nestabilnošću u igračkom kadru. Iskreno, nisam primijetio da postoji šum u komunikaciji unutar Zvezde."