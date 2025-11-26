Stankoviću falilo pola tima, a Kanga postao heroj: Francuski arbitar opet sudi Crvenoj zvezdi

Jedini meč koji je francuski sudija Žerom Brisar sudio Crvenoj zvezdi bio je izuzetno važan i obilježio ga je Gelor Kanga.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde igraće u četvrtak uveče (21:00) veoma važan evropski meč - rival će biti FCSB, a ulog ogroman. Eventualna pobjeda i nova tri boda otvorili bi vrata ka nokaut fazi za tim Vladana Milojevića, koji će i pred ovaj meč imati kadrovskih problema. Sa druge strane, znamo da će pravdu dijeliti sudija koji je jednom već bio taličan Zvezdi!

Riječ je o francuskom arbitru Žeromu Brisaru, koji možda nije među najpoznatijim evropskim sudijama u ovom trenutku, ali je izuzetno cijenjen. Ove sezone sudio je sedam mečeva u francuskom šampionatu, dijelio pravdu na prijateljskoj utakmici Brazila i Tunisa, a pored nekoliko mečeva u evropskim kvalifikacijama bio je glavni arbitar i na meču Lige Evrope između Dinama iz Zagreba i Fenerbahčea (3:1). Navijači Crvene zvezde dobro ga se sjećaju, iako je prošlo četiri godine od kako je jedini put dijelio pravdu crveno-bijelima.

Brisar je bio glavni arbitar meča koji su Ludogorec i Crvena zvezda igrali u Razgradu 2021. godine, u okviru grupne faze Lige Evrope. Tada je tim Dejana Stankovića bio desetkovan zbog virusa korona, ali je uprkos svim problemima stigao do izuzetno važne pobkede i tako se približio nokaut fazi.

Tim Crvene zvezde u Razgradu, 2021. godine: Popović - Sanogo, Eraković, Pankov - Gobeljić, Srnić, Kanga, Rodić - Ben, Dioni, Ivanić. U nastavku meča igrali su još Petar Stanić, Nenad Krstičić Milan Pavkov i Rišairo Živković, dok su meč sa klupe odgledali Gordić, Gajić, Petrović, Nikolić, Bakajoko i Falko. Stanković na ovom meču nije mogao da računa na Milana Borjana, Aleksandra Dragovića, Miloša Degeneka i Aleksandra Kataija.

Jedini gol na meču postigao je Gelor Kanga, nakon asistencije Milana Pavkova, u 64. minutu meča. Taj pogodak omogućio je timu Dejana Stankovića da poslije dva kola grupne faze ima maksimalnih šest bodova, a kasnije i da osvoji prvo mjesto u grupi koju su igrali još Braga i Mitjiland.

