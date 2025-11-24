logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo je jedina prava istina": Nemanja Radonjić se oglasio poslije vijesti da ga je Crvena zvezda suspendovala

"Ovo je jedina prava istina": Nemanja Radonjić se oglasio poslije vijesti da ga je Crvena zvezda suspendovala

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nemanja Radonjić se javio poslije informacija da je odstranjen iz tima Zvezde.

Nemanja Radonjić o informaciji da je suspendovan Izvor: MN PRESS

Nemanja Radonjić oglasio se na društvenim mrežama. Tokom dana pojavila se informacija da je sklonjen iz tima Crvene zvezde, ali on tvrdi da je istina potpuno drugačija i da to nije istina. Navodi da je u pitanju nešto drugo.

"Jedina prava istina", napisao je Radonjić ispod informacije koju je prenio portal "Butasport" da je Nemanja povrijeđen i da je to razlog što neće igrati protiv FCSB-a (bivša Steaua) u narednom kolu Lige Evrope.

Taj meč je na programu u četvrtak 27. novembra u 21 čas na "Marakani" i Zvezda će pokušati da upiše drugu pobjedu u takmičenju i da zadrži šanse za prolaz u narednu fazu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Nemanja Radonjić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC