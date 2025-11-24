"Ovo je jedina prava istina": Nemanja Radonjić se oglasio poslije vijesti da ga je Crvena zvezda suspendovala

Nemanja Radonjić se javio poslije informacija da je odstranjen iz tima Zvezde.
Nemanja Radonjić oglasio se na društvenim mrežama. Tokom dana pojavila se informacija da je sklonjen iz tima Crvene zvezde, ali on tvrdi da je istina potpuno drugačija i da to nije istina. Navodi da je u pitanju nešto drugo.
"Jedina prava istina", napisao je Radonjić ispod informacije koju je prenio portal "Butasport" da je Nemanja povrijeđen i da je to razlog što neće igrati protiv FCSB-a (bivša Steaua) u narednom kolu Lige Evrope.
Taj meč je na programu u četvrtak 27. novembra u 21 čas na "Marakani" i Zvezda će pokušati da upiše drugu pobjedu u takmičenju i da zadrži šanse za prolaz u narednu fazu.
