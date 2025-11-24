logo
Crvena zvezda suspendovala Nemanju Radonjića!

Crvena zvezda suspendovala Nemanju Radonjića!

Autor Dragan Šutvić Izvor Telegraf
Beogradski klub odlučio se na drastičan korak.

Crvena zvezda suspendovala Nemanju Radonjića Izvor: MN PRESS

Prema saznanjima do kojih je došao Telegraf, Crvena zvezdariješila je da suspenduje Nemanju Radonjića koji će biti izbačen iz prvog tima na neodređeno vrijeme.

Šokantna vijest stigla je sa Marakane svega nekoliko dana pred susret sa ekipom FCSB u okviru Lige Evrope, a poslije poraza od Javora u Ivanjici.

Čelnici Zvezde su se na ovaj potez odlučili zbog neprofesionalnog odnosa i serije disciplinskih prekršaja koje je Radonjić napravio, navodi Telegraf

Ovo nije prvi put da Radonjić bude suspendovan, a nešto slično doživio je kada ga je Vladan Milojević isključio iz ekipe za gostovanje u Milanu u Ligi šampiona. Situacija se brzo smirila i Radonjić je vraćen u tim, ali je sada veliko pitanje šta će se desiti.

Nemanja Radonjić će u narednom periodu biti isključen iz prvog tima i neće ni trenirati sa ekipom, a nije poznato koliko će taj period trajati.

(mondo.ba/Telegraf)

