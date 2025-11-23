logo
Fudbaleri Crvene zvezde na "raportu" kod Delija: Pognute glave su otišli u svlačionicu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Navijači Zvezde poslije još jednog poraza rekli igračima šta misle o njihovoj lošoj igri.

Delije I fudbaleri zvezde u ivanjici Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbaleri Crvene zvezde prišli su navijačima poslije poraza od Javora i poslušali "bukvicu" koju im je održao vođa Delija. Igrači Zvezde ponovo su razočarali svoje navijače, kiksnuvši čak četvrti put u posljednjih pet kola. U tom nizu su izgubili od Vojvodine i Javora i igrali neriješeno protiv Radničkog iz Niša i Radnika iz Surdulice.

S obzirom na tako velike probleme u srpskom prvenstvu, Zvezda je i dalje druga na tabeli iza Partizana koji takođe prolazi kroz velike probleme sa formom i takođe je izgubio u ovom kolu.

U takvoj situaciji, navijači Zvezde nisu okrenuli leđa ekipi već su je bodrili i u Ivanjici, gdje su poslije utakmice iznijeli svoj stav pred igračima o njihovim igrama. Fudbaleri su slušli sa rukama na kukovima i napustili su tribinu Delija sa pognutim glavama. 

Sljedeću utakmicu Zvezda će igrati u četvrtak protiv rumunskog FSCB-a u Ligi Evrope na "Marakani".

(MONDO)

Tagovi

FK Crvena zvezda Delije Superliga Srbije

