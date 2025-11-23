logo
Crvena zvezda izgubila u Ivanjici: Ništa od prvog mjesta u Superligi Srbije (FOTO, VIDEO)

Crvena zvezda izgubila u Ivanjici: Ništa od prvog mjesta u Superligi Srbije (FOTO, VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Golom Krsmanovića Javor savladao Crvenu zvezdu, koja je propustila veliki broj prilika da osvoji tri boda i stigne do prvog mjesta u Superligi Srbije.

Javor pobijedio crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda izgubila je na gostovanju Javoru u Ivanjici 1:0, golom mladog Ognjena Krsmanovića (20) u završnici meča. Pogotku je prethodila situacija koju je morala da rješava VAR soba i u njoj arbitri Pavle Tomić i Milan Šutulović.

Nakon što je glavni sudija Stanko Ostraćanin poništio gol na asistenciju pomoćnika Aleksandra Marjanovića zbog "podignutog" ofsajda, VAR soba je utvrdila da bi gol ipak trebalo da važi.

Štoper Crvene zvezde Miloš Veljković je zastao i napravio grešku pri postavljanju ofsajd zamke, pa tako asistent kod gola Kajode Saliman ipak nije bio u nedozvoljenoj poziciji.

Ispostavilo se da je ovaj gol i odlučio pobjednika, pogledajte taj pogodak za konačnih 1:0.

Prije i poslije pogotka Javora, Zvezda je propustila veliki boj dobrih prilika da zatrese mrežu.

Golman Nikola Vasiljević koji je svojevremeno bio član Crvene zvezde danas je bio nepremostiva prepreka. Upisao je dvocifren broj odbrana i potpuno ostavio bez samopouzdanja ofanzivce aktuelnog šampiona Srbije, što je bilo i ključno za ishod same utakmice.

 (MONDO)

Tagovi

FK Javor Ivanjica FK Crvena zvezda Superliga Srbije

