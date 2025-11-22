Zvezda ima probleme pred najvažnije mečeve: Vladan Milojević još ne zna ko može u Ivanjicu

Crvena zvezda gostuje Javoru u 16. kolu Superlige, a Vladan Milojević je najavio taj meč.

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju, 23. novembra od 16 časova gostovati Javoru u Ivanjici u 16. kolu Superlige Srbije. Tu utakmicu je najavio trener Vladan Milojević, koji je svojevremeno kratko bio šef stručnog štaba tima iz Ivanjice.

‍Uz puno pohvala na računa Javora, ali i zabrinutost za kadrovsku situaciju u svom timu, Milojević je najavio meč koji bi mogao da bude među najzanimljivijima u 16. kolu Superlige Srbije.

"Javor je disciplinovana ekipa, vidi se pečat trenera Radovana Ćurčića, sigurno jedan od najiskusnijih trenera, u vrhu srpskog fudbala, takmičar. Dosta zavisi i od toga za koje će se igrače opredijeliti, njihova snaga je u kolektivu", počeo je Milojević i osvrnuo se na svoj tim: "Vrijedno smo radili u protekle dvije nedjelje, ali svi smo svjesni da je samo mali broj igrača ostao sa nama, ostali su igrali za reprezentacije. Nadam se da su se igrači osvježili, jer su sada i pored tih reprezentativnih obaveza jako važne takmičarske utakmice. Moraju se prilagoditi, očekuju nas izazovni mečevi."

Trener Crvene zvezde još ne zna ko će od igrača biti spreman za utakmicu u Ivanjici, pa samim tim ne može ni da odredi tim za ovo neugodno gostovanje, protiv jednog od timova koji veoma dobro igraju na svom terenu. Sitnije povrede koje muče igrače tek treba da se procijene, pa će Milojević nakon toga znati na koga računa za nedjelju.

"Mislim da neću imati sve igrače na raspolaganju, jer imamo nekih problema, ali ću vidjeti poslije treninga. Nisam neko ko eksperimentiše, igraćemo sa igračima koji su nam na raspolaganju. Ponavljam, vidjećemo danas na treningu pa ćemo odlučiti koji ćemo sastav izvesti", rekao je Milojević, koji je u Kupu Srbije produžio rotaciju priključivanjem omladinaca: "Drago mi je, djeci će značiti. Ovo je već druga pauza u kojoj oni treniraju sa nama, pod nadzorom njihovih trenera. Sigurno talentovana djeca koja mogu da ostave veliki trag. Njima iskustvo znači gdje treniraju sa prvotimcima, u svakom slučaju imam pozitivno mišljenje o njima."

Za Crvenu zvezdu sada počinje izuzetno naporan period godine, u kojem će morati da igra važne mečeve na sva tri fronta i u kojem praktično nema nikakvog prava na grešku.

"Naravno da je izazov, ali za to smo se opredijelili. Jedina smo ekipa u Srbiji koja igra na tri fronta, jako su izazovne utakmice. Naporna su i putovanju, tako da nemamo puno prostora za trening ni za oporavak igrača. Nadam se da će nas zaobići povrede. Da nemamo kao do sad što smo imali. Ako bi nas to zaobišlo, bio bih najsrećniji", zaključio je Milojević, koji je istakao i koliko podrška navijača znači timu.