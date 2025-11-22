Zbog Nebojše Pavkovića dobio otkaz, ali nije odustao: Fudbaler Zvezde obukao majicu u čast generala

Igrač Crvene zvezde Dragan Bojat pokazao koliko cijeni generala Nebojšu Pavkoviću, zbog kojeg mu je Novi Pazar uručio otkaz.

Crvena zvezda je potpisala ugovor sa desnim bekom Draganom Bojatom (22), koji je prije nekoliko nedjelja dobio otkaz u Novom Pazaru. Talentovani defanzivac otpušten je zbog objave na društvenim mrežama, kada je nakon smrti generala Nebojše Pavkovića odao počast na svom profilu.

Burno su reagovali navijači Novog Pazara nakon toga, Dragan Bojat je dobijao prijetnje, a čak su i organizovane navijačke grupe izdale saopštenje u kojem mu se poručuje da nije dobrodošao u klub. Iako je dvije godine bio član Novog Pazara, Bojat je otpušten zbog svog stava, a nakon što mu je Crvena zvezda ponudila saradnju on je obukao majicu posvećenu Nebojši Pavkoviću.

Bio je to način talentovanog fudbalera da oda poštovanje Pavkoviću, ali i da se zahvali Zvezdi jer mu je pomogla u veoma teškom trenutku, kada je usred sezone ostao bez kluba. Pogledajte objavu sa Bojatovog profila na društvenoj mreži Instagram:

Bojat će u narednom periodu potražiti novi klub, a očekuje se da ga Crvena zvezda pošalje na pozajmicu kako bi tokom proljećnog dijela sezone imao kontinuitet i uhvatio pravi ritam. Biće mu to neophodno nakon nekoliko nedjelja u kojima uopšte nije igrao fudbal, jer u Novom Pazaru nije bio standardan ni prije otkaza.

Ove sezone Dragan Bojat je nastupio na 10 mečeva za Novi Pazar, ali je odigrao tek 350 minuta na tim utakmicama. Podsjećamo, prethodne sezone postigao je gol koji je Novom Pazaru otvorio put do mjesta u evropskim kvalifikacijama, što je najveću uspjeh u klupskoj istoriji. Desni bek je svojevremeno bio reprezentativac Srbije do 16 i 17 godina.