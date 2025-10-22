logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Navijači Novog Pazara o Draganu Bojatu: "Dok naš hljeb jedeš - ne može"

Navijači Novog Pazara o Draganu Bojatu: "Dok naš hljeb jedeš - ne može"

Autor Milutin Vujičić
0

Oglasili su se "Ekstremi", navijačka grupa Novog Pazara, nezadovoljna objavom fudbalera Dragana Bojata o generalu Nebojši Pavkoviću.

navijaci novog pazara o draganu bojatu Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Srpski fudbaler Dragan Bojat (22) koji igra za Novi Pazar našao se na meti navijača ovog kluba zbog objave na društvenim mrežama o kojoj se priča već dva dana. Bojat je podijelio fotografiju bivšeg generala Vojske Jugoslavije Nebojše Pavkovića, koji je preminuo 20. oktobra na VMA, i to je zasmetalo navijačima.

Sada se povodom čitave situacije sa Bojatom oglasila i navijačka grupa "Ekstremi" koja je rekla da je ponašanje ovog igrača bilo neprihvatljivo i da mora da poštuje grad i klub za koji igra. 

"Ekstremi su uvijek uz klub i grad. Poštujemo svakog igrača koji poštuje nas, naš narod i naš Pazar, bez obzira na ime, prezime ili nacionalnost. Ali ponašanje Dragana Bojata, objavom slike ratnog zločinca, nije i nikada neće biti prihvatljivo. On je primjer kako se neko ne smije ponašati dok živi u našem gradu i igra za naš klub, od kojeg 'jede hljeba', i kako završavaju oni koji ne poštuju nas i naš narod", stoji u saopštenju "Ekstrema".

"Zapamtite, Ekstremi čuvaju čast Pazara. Svako ko poštuje naš grad ima nas uz sebe. Svako ko ga ne poštuje zna šta ga čeka", zaključuje se u njihovoj objavi.

Povodom čitave situacije još se nije oglasio FK Novi Pazar i nije poznato šta čeka Dragana Bojata, bivšeg igrača Partizana.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:56
Marko Arnautović, Novi Pazar - Crvena zvezda
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Novi Pazar fudbal Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC