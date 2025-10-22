Oglasili su se "Ekstremi", navijačka grupa Novog Pazara, nezadovoljna objavom fudbalera Dragana Bojata o generalu Nebojši Pavkoviću.
Srpski fudbaler Dragan Bojat (22) koji igra za Novi Pazar našao se na meti navijača ovog kluba zbog objave na društvenim mrežama o kojoj se priča već dva dana. Bojat je podijelio fotografiju bivšeg generala Vojske Jugoslavije Nebojše Pavkovića, koji je preminuo 20. oktobra na VMA, i to je zasmetalo navijačima.
Sada se povodom čitave situacije sa Bojatom oglasila i navijačka grupa "Ekstremi" koja je rekla da je ponašanje ovog igrača bilo neprihvatljivo i da mora da poštuje grad i klub za koji igra.
Navijači Novog Pazara o Draganu Bojatu: "Dok naš hljeb jedeš - ne može"
"Ekstremi su uvijek uz klub i grad. Poštujemo svakog igrača koji poštuje nas, naš narod i naš Pazar, bez obzira na ime, prezime ili nacionalnost. Ali ponašanje Dragana Bojata, objavom slike ratnog zločinca, nije i nikada neće biti prihvatljivo. On je primjer kako se neko ne smije ponašati dok živi u našem gradu i igra za naš klub, od kojeg 'jede hljeba', i kako završavaju oni koji ne poštuju nas i naš narod", stoji u saopštenju "Ekstrema".
"Zapamtite, Ekstremi čuvaju čast Pazara. Svako ko poštuje naš grad ima nas uz sebe. Svako ko ga ne poštuje zna šta ga čeka", zaključuje se u njihovoj objavi.
Povodom čitave situacije još se nije oglasio FK Novi Pazar i nije poznato šta čeka Dragana Bojata, bivšeg igrača Partizana.
