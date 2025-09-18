logo
Čitaoci reporteri

Zvezdi poslali 15.000.000 evra, a Novom Pazaru fudbalera: Već je debitovao u Premijer ligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Engleski fudbaler Dominik Sadi stigao u Novi Pazar na pozajmicu iz Bornmuta.

Dominik Sadi stigao u Novi Pazar Izvor: Instagram/fknovipazar_official/MN Press

Fudbalski klub Novi Pazar završio je dva velika posla u samom finišu prelaznog roka - pored toga što je iz Partizana došao na pozajmicu Zoran Alilović, šansu da se dokazuje u srpskom fudbalu imaće i Dominik Sadi (22). Riječ je o engleskom fudbaleru koji ima nastup u Premijer ligi i ugovor sa Bornmutom za koji igraju Đorđe Petrović i Veljko Milosavljević.

Dominik Sadi rođen je u mjestu Enfild u okolini Londona, a godinama je bio član Vest Hema. Ipak, u tom klubu je dobio otkaz, pa je Bornmut reagovao i ponudio mu saradnju 2022. godine. Sadi je i prije toga stekao iskustvo u seniorskom fudbalu jer su ga "čekićari" slali na pozajmicu u jednu niželigašku ekipu, a tu praksu nastavile su kasnije i "trešnjice".

Vrijedno je pomena da se tokom prethodne sezone Dominik Sadi 25 puta našao na terenu u dresu Karlajla, člana četvrte lige u engleskom fudbalu. Na 22 prvenstvena meča imao je učinak od dva gola i jedne asistencije, što je skroman učinak za momka koji se najbolje snalazi kao desno krilo, ali u Novom Pazaru vjeruju da bi Sadi mogao da pravi razliku u elitnom rangu srpskog fudbala.

Sadi je tokom karijere upisao i četiri nastupa za prvi tim Bornmuta, ali oni nisu bili previše zapaženi. Na dvije utakmice Liga kupa ukupno je proveo na terenu tri minuta, sedam minuta odigrao je u FA kupu, a minut je bio na terenu u svom jedinom nastupu u Premijer ligi. Bilo je to krajem aprila 2024. godine, u pobjedi nad Brajtonom (3:0) kada je trener Andoni Iraola na raspolaganju imao gotovo sve najbolje igrače.

Iako u engleskom fudbalu nije ostavio zapaženiji trag, čak ni u četvrtom rangu, Novi Pazar ga je najavio kao jedno od najvećih pojačanja u istoriji kluba. Da li će to biti tako i da li će Dominik Sadi ostaviti dobar utisak, ostaje da se vidi. U srpskom fudbalu će provesti narednih godinu dana, a engleski tim mogao bi mnogo da profitira od ove pozajmice - na koju su vjerovatno pristali i zbog toga što se njihov novi štoper Veljko Milosavljević odlično razvijao na srpskim terenima.

