Partizan tri dana pred derbi pustio talenta da ode: Ostaje u Superligi da se nametne crno-bijelima

0

Talentovani ofanzivac Partizana Zoran Alilović do kraja sezone igraće na pozajmici u Novom Pazaru.

Zoran Alilović pozajmljen Novom Pazaru Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Fudbalski klub Partizan se u samom finišu prelaznog roka, a nekoliko dana pred derbi protiv Crvene zvezde, rastao sa jednim od najtalentovanijih igrača iz svoje škole. Mladi Zoran Alilović (19) nije uspio da se izbori za minutažu kod trenera Srđana Blagojevića, pa je nakon nekoliko nedjelja sezone odlučeno da do kraja takmičarske godine bude na pozajmici u Novom Pazaru.

Ofanzivni vezni koji je godinama bio jedan od najtalentovanijih igrača u mlađim kategorijama crno-bijelih imaće priliku da se izbori za veću ulogu u timu i da u Novom Pazaru uhvati formu. Ukoliko se to desi, u Humskoj ga čeka nova šansa za dokazivanje i ubjeđivanje struke da je nasljednik Gajasa Zahida - kao što se vjerovalo prije nekoliko mjeseci.

Novi Pazar je prilikom predstavljanja istakao da im stiže veliko pojačanja, a naveli su i da je Alilović dugogodišnji reprezentativac Srbije. U mlađim kategorijama nacionalnog tima Zoran Alilović je odigrao 12 mečeva, a sada treba "samo" da se prilagodi seniorskom fudbalu na pravi način.

Ko je Zoran Alilović?

Talentovani fudbaler Zoran Alilović (19) već godinama je član Partizana i prošao je sve mlađe selekcije u klubu prije nego što je stigao do prvog tima. U seniorski tim crno-bijelih prekomandovan je krajem 2024. godine, kada je i dobio priliku da debituje za Partizan.

Tokom prethodne sezone Alilović je odigrao 11 mečeva za Partizan u Superligi Srbije, a na terenu je proveo oko 230 minuta. Nije upisao gol ni asistenciju na tim mečevima, ali je ostavio dobar utisak na navijače. Činilo se tada da mu samo malo snage nedostaje kako bi se ustalio u ekipi Srđana Blagojevića. Tokom ove sezone nije dobio ni minut na terenu, pa je pozajmica bila sasvim logičan potez i za klub i za igrača.

