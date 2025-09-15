Velika tuča Delija i Grobara u Subotici

Navijači Partizana i Crvene zvezde sukobili se u Subotici poslije gostovanja crno-bijelih u tom gradu.

Izvor: 192_rs/instagram

U Subotici je u nedjelju uveče nastao veliki sukob navijača Partizana i Crvene zvezde. Instagram stranica "192_rs" prenijela je da je prema riječima očevidaca veliki broj navijača Zvezde nasrnuo na navijače Partizana i pritom su korišćene motke i baklje.

Policija je ubrzo izašla na teren, a na društvenim mrežama pojavili su se video-snimci na kojima se vidi kako su u sukobu korišćena i pirotehnička sredstva.

Pogledajte haos u Subotici:

Tuča navijača izbila je poslije utakmice Spartak - Partizan, a i ove scene nasilja biće dodatno upozorenje policiji pred narednu subotu i 177. "vječiti derbi" Partizana i Zvezde na stadionu crno-bijelih.

