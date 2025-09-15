logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Velika tuča Delija i Grobara u Subotici

Velika tuča Delija i Grobara u Subotici

Autor Dragan Šutvić
0

Navijači Partizana i Crvene zvezde sukobili se u Subotici poslije gostovanja crno-bijelih u tom gradu.

Tuča Delija i Grobara u Subotici Izvor: 192_rs/instagram

U Subotici je u nedjelju uveče nastao veliki sukob navijača Partizana i Crvene zvezde. Instagram stranica "192_rs" prenijela je da je prema riječima očevidaca veliki broj navijača Zvezde nasrnuo na navijače Partizana i pritom su korišćene motke i baklje.

Policija je ubrzo izašla na teren, a na društvenim mrežama pojavili su se video-snimci na kojima se vidi kako su u sukobu korišćena i pirotehnička sredstva.

Pogledajte haos u Subotici:

Tuča navijača izbila je poslije utakmice Spartak - Partizan, a i ove scene nasilja biće dodatno upozorenje policiji pred narednu subotu i 177. "vječiti derbi" Partizana i Zvezde na stadionu crno-bijelih.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan FK Crvena zvezda Delije Grobari navijači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC