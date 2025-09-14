logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan "petardom" u Subotici najavio vječiti derbi protiv Crvene zvezde

Partizan "petardom" u Subotici najavio vječiti derbi protiv Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Partizan ubjedljivo pobedio Spartak u gostima, 5:2!

Partizan pobijedio Spartak pred derbi sa Zvezdom Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Spartak u Subotici 5:2 (2:0) i raspucan dočekuje 177. vječiti derbi naredne subote u 17 časova. Crno-bijeli su golovima Nikole Simića, Jovana Miloševića, Marija Jurčevića, Milana Vukotića i Andreja Kostića pokazali da su u sjajnom ritmu u Superligi, što je pokazao i broj lopti u mreži golmana Spartaka i Aleksandra Vulića i izgled tabele.

Crno-bijeli će naredne subote u Humskoj dočekati Crvenu zvezdu u 177. "vječitom derbiju" sa učinkom od šest pobjeda i jednog remija, kao i sa bodom više od drugoplasirane Crvene zvezde, koja je odigrala i utakmicu manje.

Uz pojedine padove koncentracije u odbrani, penala koji je skrivio Demba Sek i loše reakcije štopera pri golu Kvaku Bonsua, crno-bijeli su pokazali potpunu smirenost u napadu i veoma visok procenat iskorišćenih šansi.

Mladi tim Srđana Blagojevića ponovo je pokazao svoje snage i sada će imati šest dana da se spremi za najveći izazov ove sezone - duel protiv Crvene zvezde na svom terenu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan fudbal FK Spartak Subotica Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC