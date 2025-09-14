Partizan ubjedljivo pobedio Spartak u gostima, 5:2!

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Spartak u Subotici 5:2 (2:0) i raspucan dočekuje 177. vječiti derbi naredne subote u 17 časova. Crno-bijeli su golovima Nikole Simića, Jovana Miloševića, Marija Jurčevića, Milana Vukotića i Andreja Kostića pokazali da su u sjajnom ritmu u Superligi, što je pokazao i broj lopti u mreži golmana Spartaka i Aleksandra Vulića i izgled tabele.

Crno-bijeli će naredne subote u Humskoj dočekati Crvenu zvezdu u 177. "vječitom derbiju" sa učinkom od šest pobjeda i jednog remija, kao i sa bodom više od drugoplasirane Crvene zvezde, koja je odigrala i utakmicu manje.

Uz pojedine padove koncentracije u odbrani, penala koji je skrivio Demba Sek i loše reakcije štopera pri golu Kvaku Bonsua, crno-bijeli su pokazali potpunu smirenost u napadu i veoma visok procenat iskorišćenih šansi.

Mladi tim Srđana Blagojevića ponovo je pokazao svoje snage i sada će imati šest dana da se spremi za najveći izazov ove sezone - duel protiv Crvene zvezde na svom terenu.

Vidi opis Partizan "petardom" u Subotici najavio vječiti derbi protiv Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

(MONDO)