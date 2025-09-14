Partizan ubjedljivo pobedio Spartak u gostima, 5:2!
Partizan je pobijedio Spartak u Subotici 5:2 (2:0) i raspucan dočekuje 177. vječiti derbi naredne subote u 17 časova. Crno-bijeli su golovima Nikole Simića, Jovana Miloševića, Marija Jurčevića, Milana Vukotića i Andreja Kostića pokazali da su u sjajnom ritmu u Superligi, što je pokazao i broj lopti u mreži golmana Spartaka i Aleksandra Vulića i izgled tabele.
Crno-bijeli će naredne subote u Humskoj dočekati Crvenu zvezdu u 177. "vječitom derbiju" sa učinkom od šest pobjeda i jednog remija, kao i sa bodom više od drugoplasirane Crvene zvezde, koja je odigrala i utakmicu manje.
Uz pojedine padove koncentracije u odbrani, penala koji je skrivio Demba Sek i loše reakcije štopera pri golu Kvaku Bonsua, crno-bijeli su pokazali potpunu smirenost u napadu i veoma visok procenat iskorišćenih šansi.
Mladi tim Srđana Blagojevića ponovo je pokazao svoje snage i sada će imati šest dana da se spremi za najveći izazov ove sezone - duel protiv Crvene zvezde na svom terenu.
Partizan "petardom" u Subotici najavio vječiti derbi protiv Crvene zvezde
(MONDO)